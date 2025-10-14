В Новосибирске не состоялись 10 аукционов на поставку вакцины от ветрянки

В ряде российских регионов зарегистрирован рост заболеваемости ветрянкой. Одной из причин медики называют недостаточный уровень вакцинопрофилактики. В настоящее время в России используется только одна вакцина против ветряной оспы. Этот препарат производит британская фармацевтическая кампания. Отечественная вакцина находится в разработке.

Вспышки ветряной оспы не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Возбудитель отличается чрезвычайно высокой контагиозностью, и во всех регионах, в том числе в Новосибирской области, регулярно регистрируют случаи, когда от одного заболевшего заражаются, например, все дети в группе детского сада. В этом году заболеваемость находится на среднемноголетнем уровне.

— В нашем регионе ситуация по ветряной оспе стабильная, заболеваемость не растет, — сказала, отвечая на вопрос Infopro54, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Анализ госзакупок вакцины против ветряной оспы, которые проводились в Новосибирской области в 2025 году, показывает следующее: с января по октябрь аукционы объявлялись 13 раз, на 10 из них не было подано ни одной заявки от потенциальных поставщиков. Поэтому их объявляли снова и снова. В трех случаях было по одной заявке, и тот, кто ее подавал, признавался победителем аукциона. Так, в апреле текущего года был отыгран тендер на 2,8 миллиона рублей на поставку 1000 доз вакцины, 18 июля определился поставщик 15 000 доз вакцины (цена контракта — 38,2 миллиона рублей), 9 октября завершился аукциона на поставку 21 870 доз вакцины (55,6 миллиона рублей).

Журналист Infopro54 обзвонил шесть частных медицинских центров Новосибирска, в пяти из них вакцины против ветряной оспы не оказалось. На вопрос, ожидается ли поступление, сотрудники медцентров отвечали примерно одно и то же: перебои с этой вакциной уже год, иногда поступает небольшими партиями, дату следующей поставки никто точно не знает. Только в одном коммерческом центре иммунопрофилактики утвердительно ответили на вопрос о наличии вакцины — прививка от ветрянки там обойдется в 6200 рублей.

Говоря об отсутствии вакцины от ветряной оспы, врачи, как правило, не используют слово «дефицит». Особого спроса на эту вакцины среди населения нет. И дело даже не в цене. На обывательском уровне к ветрянке относятся как к не самой серьезной детской инфекции: многие родители считают, что лучше будет, если ребенок переболеет этим инфекционным заболеванием и именно таким путем получит иммунитет.

Врачи и эпидемиологи не разделяют такую точку зрения, считая прививку более безопасным способом получения нужных для защиты антител. В государственном докладе Роспотребнадзора отмечается, что о высокой медико-социальной значимости ветряной оспы свидетельствуют случаи с летальными исходами. В 2024 году в России от осложнений ветрянки умерли четыре человека – трое детей и один взрослый.

