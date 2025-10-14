Рекламодателям

В Госдуме предложили продавать «красивые» номера на аукционах в России

  • 14/10/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
В Госдуме предложили продавать «красивые» номера на аукционах
Продажа номеров увеличит доходы бюджета и снизит коррупцию, считают законодатели

Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, предложила вице-премьеру Дмитрию Григоренко запустить продажу «красивых» автомобильных номеров через электронные торги.

— Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич, рассмотреть возможность запуска механизма официальной реализации регистрационных номеров с особыми сочетаниями посредством электронных торгов, с закреплением целевого использования поступающих средств на социальные нужды, — цитирует письмо РИА Новости.

Продажа таких номеров, как указано в обращении, увеличит доходы федерального бюджета за счёт добровольных платежей граждан. Кроме того, это поможет бороться с коррупцией, связанной с их неформальным оборотом.

Инициатива предлагает направлять средства на помощь семьям участников спецоперации, погибших военнослужащих и многодетным семьям. Это поможет укрепить социальную сплоченность общества.

— Идея легализовать продажу красивых номеров кажется заманчивой. Сейчас этот рынок в тени, где процветают коррупция и мошенничество. Официальные аукционы могли бы навести порядок, сделав сделки прозрачными и пополнив бюджет. Но есть риск, что коррупция просто перейдет в другую форму. Вместо взяток сотрудникам ГИБДД появятся перекупщики, готовые покупать красивые номера на аукционах и продавать их с огромной наценкой. Прежде чем внедрять систему, необходимо тщательно продумать механизмы защиты, — рассказал Infopro54 один из новосибирских водителей.

18 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Алексей Нечаев, глава фракции «Новые люди», предложил Путину запустить официальную продажу «красивых» номеров через портал «Госуслуги». По его словам, министерство экономического развития подготовило все необходимые правовые документы, но решение пока не принято. Путин поддержал эту идею.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за недостатка информации 80% покупателей в России избегают новых автобрендов.

Источник фото:Freepik / Автор — standret

732

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : аукцион автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская

Юлия Золотовская: Упрощенки, которую мы так любили, в прежнем виде уже не будет

Следующей стратегической целью налоговиков будет НДФЛ
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске не состоялись 10 аукционов на поставку вакцины от ветрянки
14/10/25 12:30
Медицина Общество
В НГУ состоится III Научно-производственный форум «Золотая Долина»
14/10/25 12:25
Бизнес
В Госдуме предложили продавать «красивые» номера на аукционах в России
14/10/25 12:00
Правительство России поддержало призыв резервистов в мирное время
14/10/25 11:00
Власть Общество
Полигоны Новосибирской области уже не вмещают мусор с несанкционированных свалок
14/10/25 10:00
Власть Общество
Лауреат научной премии «Сбера» рассказал в НГУ о разработках в области искусственного интеллекта
14/10/25 9:00
Технологии Финансы
Постапокалипсис: удалёнка и курьеры-миллионеры стали в России новой реальностью после ковида
13/10/25 19:00
Бизнес Общество Экономика
Экс-директору «Спецавтохозяйства» в Новосибирске дали три года
13/10/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирским компаниям запретят использовать бумажные документы
13/10/25 18:00
Бизнес ПроБизнес Технологии
В Госдуме предложили ввести на стадии конкурса «ценовой потолок» для концессий
13/10/25 17:30
Бизнес Власть
Рынок сбережений вырос на 7% с начала 2025 года
13/10/25 17:20
Финансы
Граждане Латвии получили сроки за производство наркотиков в Новосибирске
13/10/25 17:15
Общество Право&Порядок
Бензин в Новосибирске продолжает дорожать
13/10/25 17:00
Бизнес Общество Транспорт
Андрей Травников оценил результаты приемной кампании 2025 года
13/10/25 16:37
Власть
Улица Ленина станет пешеходной на новогодние праздники в Новосибирске
13/10/25 15:30
Власть Город Общество
В Новосибирске выросло число поступивших в вузы иностранцев
13/10/25 15:00
Образование Общество
Новосибирск отказался от акций компании «Экспресс-Пригород»
13/10/25 14:30
Бизнес Власть Транспорт
Россияне столкнутся с новыми ограничениями по банковским картам
13/10/25 14:00
Общество Финансы
Учебная Сибирь – профориентационная площадка для выпускников школ
13/10/25 13:25
Бизнес Общество
В Новосибирской области выявлен 31 случай бешенства, это максимум за шесть лет
13/10/25 13:00
Общество
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять