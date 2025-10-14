В Госдуме предложили продавать «красивые» номера на аукционах в России

Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, предложила вице-премьеру Дмитрию Григоренко запустить продажу «красивых» автомобильных номеров через электронные торги.

— Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич, рассмотреть возможность запуска механизма официальной реализации регистрационных номеров с особыми сочетаниями посредством электронных торгов, с закреплением целевого использования поступающих средств на социальные нужды, — цитирует письмо РИА Новости.

Продажа таких номеров, как указано в обращении, увеличит доходы федерального бюджета за счёт добровольных платежей граждан. Кроме того, это поможет бороться с коррупцией, связанной с их неформальным оборотом.

Инициатива предлагает направлять средства на помощь семьям участников спецоперации, погибших военнослужащих и многодетным семьям. Это поможет укрепить социальную сплоченность общества.

— Идея легализовать продажу красивых номеров кажется заманчивой. Сейчас этот рынок в тени, где процветают коррупция и мошенничество. Официальные аукционы могли бы навести порядок, сделав сделки прозрачными и пополнив бюджет. Но есть риск, что коррупция просто перейдет в другую форму. Вместо взяток сотрудникам ГИБДД появятся перекупщики, готовые покупать красивые номера на аукционах и продавать их с огромной наценкой. Прежде чем внедрять систему, необходимо тщательно продумать механизмы защиты, — рассказал Infopro54 один из новосибирских водителей.

18 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Алексей Нечаев, глава фракции «Новые люди», предложил Путину запустить официальную продажу «красивых» номеров через портал «Госуслуги». По его словам, министерство экономического развития подготовило все необходимые правовые документы, но решение пока не принято. Путин поддержал эту идею.

