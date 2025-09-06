«Спецавтохозяйство» выплатит штраф за нарушение концессионного соглашения

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение частично удовлетворить иск Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона к АО «Спецавтохозяйство» (АО «САХ», ранее МУП «САХ») о взыскании штрафов в связи с неисполнением обязательств по концессии на строительство двух комплексов по переработке отходов. Информация об этом размещена в картотеке суда. Исковые требования составляли 61,7 млн рублей.

Согласно решению суда, компания должна выплатить в пользу МинЖКХ региона штраф за период с 27.09.2024 по 27.12.2024 в размере 276 000 рублей, с 28.12.2024 по день фактического исполнения обязательства или прекращения действия договора исходя из 3000 рублей в день, а также неустойку по соглашению за период с 20.09.2024 по 27.12.2024 в размере 433 059 рублей, с 27.12.2924 по день фактического исполнения обязательства или прекращения действия договора, исходя из суммы обеспечения, уменьшенной в 100 раз, в размере 6 486 152 рублей.

В остальной части суд решил в удовлетворении требований отказать.

У «Спецавтохозяйства есть месяц на то, чтобы оспорить решение суда.

Редакция отправила в АО «САХ» запрос с просьбой прокомментировать решение суда.

Стоит отметить, что в конце августа суд удовлетворил требование министерства о расторжении концессионного соглашения, заключенного в ноябре 2023 года. Речь идет о создании полигона КПО «Правобережный» для обработки, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов в районе села Раздольное.

Дело по расторжению концессии на создания КПО «Левобережный» от 31 октября 2023 года до сих пор рассматривается в суде. Очередное заседание по нему назначено на 16 сентября.

Ранее редакция сообщала, что общая задолженность юрлиц за вывоз мусора в Новосибирской области сейчас составляет 20 млн рублей. В списке должников почти 500 компаний и предпринимателей.