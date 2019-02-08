Новосибирский филиал Россельхозбанка укрепляет сотрудничество с целью поддержки малого агробизнеса

Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» и Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новосибирской области (АККОН) заключили генеральное соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров и председатель АККОН Алексей Сальников, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В рамках соглашения банк и АККОН продолжат расширять совместную деятельность с целью эффективной реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. и других программ, оказывающих поддержку отрасли.

Среди приоритетных направлений сотрудничества – дальнейшее совершенствование условий и процедур получения кредитов в банке предприятиями малого агробизнеса, а также совместная разработка предложений по развитию механизмов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

— В 2018 году Россельхозбанк предоставил малым формам хозяйствования Новосибирской области более 1 млрд рублей кредитных средств на проведение сезонных работ и инвестиционные цели, из них 80% (864 млн рублей) – в рамках государственной программы льготного кредитования АПК. Сотрудничество Россельхозбанка и АККОН будет способствовать дальнейшей популяризации действующего механизма господдержки и других программ, направленных на повышение доступности кредитных средств для малого агробизнеса, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Фото: пресс-служба банка