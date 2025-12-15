Новосибирский Кубок Первого канала назван лучшим в истории

Кубок «Первого канала» по хоккею прошел с 11 по 14 декабря в Новосибирске. В турнире участвовали три сборные: России, Белоруссии и Казахстана.
Сборная России под руководством Романа Ротенберга в третий раз подряд одержала победу, набрав больше всех очков.
В первый день соревнований команда «Россия 25» в формате 3х3 легко обыграла сборную Белоруссии со счетом 6:1. Во второй день Белоруссия взяла верх над Казахстаном — 4:1.
На третий день сборная России одержала уверенную победу над Белоруссией со счетом 3:1. Ключевым фактором успеха, по мнению Романа Ротенберга, стал акцент на сыгранность команды. Голкипер Максим Моторыгин был близок к «сухому» матчу, но не удержал ворота в неприкосновенности за 33 секунды до конца матча.
Последний матч турнира между Россией и Казахстаном стал самым ярким и впечатляющим. Счет 9:0 подчеркивает превосходство российской команды. Форварды «Локомотива» и ЦСКА, Егор Сурин и Прохор Полтапов, забили по два гола, добавив драматизма и зрелищности игре.
Главный тренер команды Роман Ротенберг высоко оценил поддержку болельщиков на «Сибирь-Арене». Он также отметил безупречную организацию соревнований. По мнению Ротенберга, прошедший турнир стал лучшим за всю историю Кубков Первого канала.
После победы Ротенберг устроил необычный ритуал празднования в раздевалке команды: он девять раз ударил кувалдой по шине. Каждый удар символизировал одну из шайб, заброшенных российской сборной в финальном матче.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» прервала рекордную серию поражений в КХЛ.
Источник фото: правительство Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru