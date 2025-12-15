Кубок «Первого канала» по хоккею прошел с 11 по 14 декабря в Новосибирске. В турнире участвовали три сборные: России, Белоруссии и Казахстана.

Сборная России под руководством Романа Ротенберга в третий раз подряд одержала победу, набрав больше всех очков.

В первый день соревнований команда «Россия 25» в формате 3х3 легко обыграла сборную Белоруссии со счетом 6:1. Во второй день Белоруссия взяла верх над Казахстаном — 4:1.

На третий день сборная России одержала уверенную победу над Белоруссией со счетом 3:1. Ключевым фактором успеха, по мнению Романа Ротенберга, стал акцент на сыгранность команды. Голкипер Максим Моторыгин был близок к «сухому» матчу, но не удержал ворота в неприкосновенности за 33 секунды до конца матча.

Последний матч турнира между Россией и Казахстаном стал самым ярким и впечатляющим. Счет 9:0 подчеркивает превосходство российской команды. Форварды «Локомотива» и ЦСКА, Егор Сурин и Прохор Полтапов, забили по два гола, добавив драматизма и зрелищности игре.

Главный тренер команды Роман Ротенберг высоко оценил поддержку болельщиков на «Сибирь-Арене». Он также отметил безупречную организацию соревнований. По мнению Ротенберга, прошедший турнир стал лучшим за всю историю Кубков Первого канала.

После победы Ротенберг устроил необычный ритуал празднования в раздевалке команды: он девять раз ударил кувалдой по шине. Каждый удар символизировал одну из шайб, заброшенных российской сборной в финальном матче.

