Новосибирский бизнес не потянет повышенный коэффициент по ОСАГО

  • 15/12/2025, 15:00
Региональные перевозчики и предприниматели оказались в неконкурентных условиях с коллегами из других регионов из-за роста расходов на «автогражданку»

Повышение экономически обосновано

Бурные дебаты развернулись во время круглого стола об экономических последствиях повышения территориального коэффициента (КТ) и расширения тарифного коридора по ОСАГО в Новосибирской области. Обсудить острейшую для региона проблему на площадке ТАСС собрались эксперты, законодатели и представители бизнеса.

Заведующий сектором противодействия мошенничеству Департамента страхового рынка ЦБ Василий Кулаков напомнил, что на протяжение последних пяти лет Новосибирская область находится в «красной зоне» из-за высокого уровня рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

— Сумма страховых выплат в 2025 году в Новосибирской области уже составила 9,3 млрд рублей и превысила сумму страховых премий — 6,7 млрд рублей. То есть разница составила 2,6 млрд рублей. При этом в 2024 году превышение составляло около 200 млн. Таким образом, повышение территориального коэффициента в Новосибирской области экономически обосновано, — уточнил представитель ЦБ.

Вице-президент САО «Ресо-гарантия», директор филиала в Новосибирске Евгений Козлов также называл повышение РК необходимой мерой. Он объяснил, что убыток в 2,6 млрд рублей страховщики полностью взяли на себя, при этом отработав 2025 год в убыток. При это Козлов напомнил, что бизнес не может все время работать в минус.

— Новосибирская область находится в «красной зоне» с 2018 года. Частота страховых случаев по России в среднем составляет 4%, а в Новосибирске доходит до 7%. Средние выплаты по России — 110 тысяч рублей, а в Новосибирске — более 160 тысяч. Отсюда и такие убытки страховщиков. При этом каждая пятая выплата по ДТП производится одному и тому же лицу, а это 36% общих выплат. А каждый второй водитель в регионе добросовестный, — добавил руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Сибирском федеральном округе Сергей Мороз.

Боремся не с причинами, а со следствием

Против сухой статистики выступил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко, который назвал решение ЦБ о повышении коэффициента ОСАГО для региона неприемлемым, так как оно не учитывает самое главное — «человеческий фактор».

— В Новосибирской области проживают более 1 млн человек, и все они попадают под удар. В этом году мы на 10% подняли транспортный налог, а это всего лишь 10 рублей на лошадиную силу ― по области прошла волна негодования. А здесь в разы увеличивается коэффициент, — пояснил законодатель.

В ответ Василий Кулаков разъяснил, что большой вклад в формирование убыточности Новосибирской области вносят высокие риски недобросовестных и мошеннических действий.

— Принцип расчета мониторинга един для всех и связан со ставкой отклонений региональных значений от средних. А в Новосибирской области частота страховых случаев превысила общероссийские значения на 46%, средняя страховая выплата выше в полтора раза. Коэффициент выплат превышает средние по России значения в два раза. Индекс неоднократности убытков в регионе в четыре раза превышает средние по РФ. Совокупность этих отклонений и привела регион в «красную зону». Сейчас происходит компенсация полученного убытка за счет добросовестных автовладельцев всех регионов, — уточнил представитель ЦБ.

Руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков эмоционально заметил, что единичные кражи в магазине не должны приводить к повышению цен на продукты, как и за недобросовестных водителей не обязаны платить все автовладельцы.

— Мы боремся не с причинами, а со следствием, выбирая самый легкий путь и перекладывая всю ответственность на плечи автовладельцев, — высказался Ашурков.

Не менее эмоционально выступили и другие участники круглого стола. Так, президент Сибирской ассоциации автоперевозчиков Вячеслав Трунаев призвал рассмотреть проблему мошенничества в ОСАГО на ближайшем заседании комиссии по безопасности движения при правительстве области.

— Призываем МВД изучить опыт работы Чечни, Дагестана, Якутии, Забайкальского края и других регионов, где скоординированная работа сократила масштабы мошенничества, — заявил Трунаев.

Ударило по бизнесу

Решить эту проблему без участия прокуратуры невозможно, считает Сергей Мороз. Его поддерживает Евгений Козлов, который отметил, что страховщики уже давно добиваются доступа к информации с камер фотовидеофиксации с мест ДТП.

— У службы безопасности автостраховщиков отсутствует доступ к дорожным камерам, что значительно бы поспособствовало борьбе с мошенниками на дорогах, — пояснил Козлов.

Вячеслав Ашурков согласился, что такое решение было бы полезно, так как перекрестки области, где чаще всего происходят автоподставы, хорошо известны.

Пока решение не найдено, дополнительную нагрузку, связанную с ростом тарифа по ОСАГО, будут нести не только частные автовладельцы, которые в соцсетях уже начинают возмущаться ценой полисов и грозят вообще от них отказаться. Очень больно повышение стоимости полиса ударило по бизнесу с автопарком. Он будет нести серьезные убытки, уверена директор компании-грузоперевозчика Алина Атланова.

— До повышения коэффициента наш автопарк тратил на страховку 3 млн, а теперь эта сумма достигла 6 млн. Нам уже очевидно, что новосибирский перевозчик проиграет в конкурентной борьбе с другими регионами, — пояснила Атланова.

На этом претензии бизнеса не закончились, а многие вопросы так и повисли в воздухе. Но ряд решений все же был принят. Так, Валерий Ильенко сообщил о намерении составить обращение к федеральным органам власти с просьбой изменить или отменить решение по ОСАГО для Новосибирской области.

Напомним, с 9 декабря резко выросли тарифы в двух регионах России: Новосибирской области и Республике Ингушетия.

Ранее редакция сообщала о том, что автоподставщиков задержали в Новосибирске за 20 инсценированных ДТП.

Фото Infopro54.ru. Автор фото: Маргарита Романова

