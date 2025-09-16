Рекламодателям

Образовательная программа для талантливых студентов стартовала в шестой раз

  • 16/09/2025, 12:15
Образовательная программа для талантливых студентов стартовала в шестой раз
Принять участие могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета, обучающиеся на профильных факультетах в 38 ключевых университетах России

ВТБ сообщил об открытии нового сезона образовательной программы «Именные гранты ВТБ». Этот проект поддержки одаренных студентов проводится банком уже шестой год подряд. За время его существования было подано свыше 35 000 заявок. В рамках программы претендентам предстоит пройти тщательный многоэтапный конкурс, по итогам которого 30 наиболее перспективных получат именные стипендии на воплощение в жизнь собственных идей и совершенствование профессиональных компетенций.

По аналогии с предыдущими годами, студентов ожидает интенсивная программа, организованная в виде учебного курса. Участники будут посещать лекции от признанных специалистов и приглашенных докладчиков, выполнять практические задания и смогут развить свои навыки в различных областях.

Принять участие могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета, заканчивающие обучение в 2026-2027 учебных годах, обучающиеся на профильных факультетах в 38 ключевых университетах России.

