Эксперты рассказали, куда чаще всего путешествуют жители Новосибирска

Сервис онлайн-бронирования «Островок» сообщил, что туристы из Новосибирска на сентябрь октябрь чаще всего бронируют отели и апартаменты в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Москве. В топ предпочтений для отдыха сибиряков также входят Калининградская область, Красноярский край, Татарстан, Алтайский край, Томская область и Республика Алтай.
Эксперты сервиса отмечают, что этой осенью особенно заметен рост интереса новосибирцев к путешествиям внутри региона: спрос на бронирования вырос на треть. Также увеличилось количество поездок, которые новосибирцы запланировали в Татарстан – на 11% по сравнению с прошлым годом, и в Алтайский край — на 8%.
Структура бронирований на бархатный сезон по составу туристов:
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы чаще всего выбирают для отдыха Таиланд.
