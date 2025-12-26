Поиск здесь...
У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Собственников компании, планировавшей построить в городе гоночную трассу, хотят привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» Татьяна Горбачева обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве компании. Она потребовала привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Горбачева также потребовала принять обеспечительные меры в отношении трех указанных лиц в пределах цены иска в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество (включая денежные средства, права требования, иное имущество), говорится в материалах суда.

Напомним, проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Однако проект был заморожен.

Иск о признании застройщика банкротом поступил от мэрии Новосибирска в сентябре 2023 года. Долг компании по аренде земельного участка на улице Выборной, составил почти 22.8 млн рублей. Из них 19,27 млн — основной долг, 3,5 млн — неустойка.

Через год, в сентябре 2024 года, суд удовлетворил требования администрации города и в отношении компании была введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утверждена Татьяна Горбачева, которая ходатайствовала о признании застройщика банкротом и открытии конкурсного производства.

ООО «СРЦ «Сибирское кольцо» попыталось взыскать с мэрии затраты на строительство автодрома. Сначала компания указала сумму в 48,4 млн рублей, позже увеличив «сумму необоснованного обогащения» до 580 млн рублей. Арбитражный суд в иске отказал. К декабрю 2025 дело дошло до Верховного суда, который поддержал решения судов нижестоящих инстанций.

В январе 2025 в отношении «Сибирского кольца» было открыто конкурсное производство.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» создано в 2010 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Генеральным директором и одним из собственников (50%) является депутат горсовета Новосибирска, собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай. По 25% в компании принадлежат Александру и Сергею Квашниным. Последние данные о финансовой деятельности приведены за 2022 год. Тогда чистый убыток компании составил 6,86 млн рублей (-11 524%).

Ранее редакция сообщала о том, что суд начал рассмотрение дела директора ООО «Дискус-Строй» Алексея Джулая о задержке строительства многоквартирных домов.

Фото freepik, автор: freepik

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : суд субсидиарная ответственность Гоночная трасса

За 11 месяцев 2025 года новосибирские заявители подали на регистрацию в Роспатент 435 изобретений — на уровне 2024-го года. Регион находится на седьмом месте по числу заявок среди всех субъектов Российской Федерации, как и за 11 месяцев 2024 года.

Новосибирские заявители также получили 387 патентов на изобретения. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Роспатенте.

Невредные советы по новогоднему застолью от Анны Сидевич, учредителя «Сидевич Система Кейтеринг»:

— Хочу рассказать о том, что такое новогодний стол глазами эксперта в кейтеринге с 26-летним стажем кормления людей в новогодние праздники.

Счетная палата России подвела итоги аудита новых инвестиционных проектов (НИП), реализуемых с 2021 года в регионах России. Всего в стране реализуются 615 НИПов, из них 74 — в Сибирском федеральном округе.

— Основная часть НИП реализуется на предприятиях обрабатывающих производств (328 проектов или 53,3%), что составляет только 0,13% общего количества организаций обрабатывающей промышленности (257,8 тысячи единиц, по официальным данным Росстата на 1 января 2025 года) и указывает на ограниченную вовлеченность предприятий в реализацию новых инвестиционных проектов, — констатировали эксперты палаты.

В Новосибирске открылся муниципальный приют для животных. Он рассчитан на 128 животных. Площадка оборудована вольерами и модульными помещениями для персонала. На его создание из городского бюджета было направлено 34 млн рублей. Пока приют будет принимать только собак. Позже его временными обитателями также станут кошки.

— Площадку при необходимости сможем расширить — если появится потребность и дополнительные бюджетные возможности, — сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Совет Федерации одобрил пакет законов, отменяющих ежегодную обязанность государственных служащих, депутатов и судей подавать декларации о доходах. Вместо этого вводится система так называемого целевого декларирования. Новый порядок, который вступит в силу с 1 января 2026 года, кардинально меняет подход к финансовому контролю за лицами, занимающими государственные должности.

Согласно новым правилам, полный отчёт о доходах, расходах и имуществе потребуется предоставлять только в конкретных ситуациях: первоначальном назначении на должность, переводе из одного ведомства в другое, включении в кадровый резерв, а также совершении крупных расходов. Под последним понимаются сделки, общая стоимость которых превышает совокупный доход семьи чиновника за три предшествующих года. В таком случае декларацию необходимо будет подать до 30 апреля следующего года.

В стремительно развивающейся сфере упаковочных решений, где жесткие требования диктуются трендами на экологичность и многофункциональность, только те компании, которые вкладывают средства в инновации, могут не только сохранять, но и расширять свое рыночное присутствие.

Фабрика упаковки «РоссПак» в 2025 году наглядно продемонстрировала справедливость этого утверждения, совершив значительный рывок в своем развитии и укрепив статус одного из лидеров на российском рынке.

