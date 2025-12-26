У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Конкурсный управляющий ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» Татьяна Горбачева обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве компании. Она потребовала привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Горбачева также потребовала принять обеспечительные меры в отношении трех указанных лиц в пределах цены иска в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество (включая денежные средства, права требования, иное имущество), говорится в материалах суда.

Напомним, проектирование скоростной трассы «Сибирское кольцо» в Новосибирске началось в 2008 году, частично были проведены земельные работы. Предполагалось, что «Сибирское кольцо» будет включать в себя гоночное кольцо, трибуны, помещения для ремонта и обслуживания автомобилей (пит-боксы), пресс-центр, медицинский блок, вертолётную площадку, административное здание, а также трассы для дрэг-рейсинга, мотокросса и других технических видов спорта. Первые соревнования планировалось провести в июле 2015 года. Ориентировочный объем инвестиций в ценах 2008 года оценивался в 3 млрд рублей. Однако проект был заморожен.

Иск о признании застройщика банкротом поступил от мэрии Новосибирска в сентябре 2023 года. Долг компании по аренде земельного участка на улице Выборной, составил почти 22.8 млн рублей. Из них 19,27 млн — основной долг, 3,5 млн — неустойка.

Через год, в сентябре 2024 года, суд удовлетворил требования администрации города и в отношении компании была введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утверждена Татьяна Горбачева, которая ходатайствовала о признании застройщика банкротом и открытии конкурсного производства.

ООО «СРЦ «Сибирское кольцо» попыталось взыскать с мэрии затраты на строительство автодрома. Сначала компания указала сумму в 48,4 млн рублей, позже увеличив «сумму необоснованного обогащения» до 580 млн рублей. Арбитражный суд в иске отказал. К декабрю 2025 дело дошло до Верховного суда, который поддержал решения судов нижестоящих инстанций.

В январе 2025 в отношении «Сибирского кольца» было открыто конкурсное производство.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» создано в 2010 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Генеральным директором и одним из собственников (50%) является депутат горсовета Новосибирска, собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай. По 25% в компании принадлежат Александру и Сергею Квашниным. Последние данные о финансовой деятельности приведены за 2022 год. Тогда чистый убыток компании составил 6,86 млн рублей (-11 524%).

Ранее редакция сообщала о том, что суд начал рассмотрение дела директора ООО «Дискус-Строй» Алексея Джулая о задержке строительства многоквартирных домов.