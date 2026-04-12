Спасатели стабилизировали уровень воды в реке Карасук под Новосибирском

В Кочковском районе продолжает работать аэромобильная спасательная группа, которая оказывает помощь местным жителям и мониторит паводковую обстановку.

Ранее специалисты ликвидировали ледяные заторы на реке Карасук, обеспечив беспрепятственное движение льда. За последние сутки с воды были сняты последние 47 приусадебных участков в сёлах Решёты и Черновка.

В Краснозёрском районе сотрудники второго отряда спасателей следят за движением льда на реке Карасук. За прошедшие сутки с использованием аэробота удалось ликвидировать два ледовых затора. Беспилотники провели обследование русла реки от села Нижнечеремошное до села Чернокурья. Спасатели помогают местным жителям, проживающим вдоль реки: поднимают мебель над уровнем пола, извлекают продукты питания из погребов и оказывают другую помощь по их запросам.

— Последние два дня наблюдается постепенное снижение уровня воды почти на всех участках реки Карасук. Все необходимые меры по сопровождению паводка и минимизации последствий в регионе продолжаются, — говорится в сообщении ГУ МЧС по области.

Администрация Плотниковского сельсовета заявила о резком повышении уровня воды в реке Иня. В результате этого местные власти оперативно отправились в СНТ «Рябинка», чтобы организовать эвакуацию жителей из домов, которые оказались в зоне затопления.

— Установлено, что подтопление участков носит комплексный характер. Оно вызвано резким подъемом уровня озера и реки Иня. Жители, находящиеся на территории, отказались от эвакуации. Работы по мониторингу ситуации продолжаются, — сообщили в администрации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог.