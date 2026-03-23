В Новосибирске мусоровозы три дня не могли подъехать к дому из-за снежной каши

В Новосибирске состояние дворовых территорий существенно осложняет доступ транспорта специальных служб. Характерная история произошла рядом с домом № 10 на улице Кошурникова. Там несколько дней не вывозили мусор.

В редакцию Infopro54 обратились жители этого дома. Они сообщили, что все контейнеры у них переполнены, а мусоровозов не видели несколько дней.

— мусор лежит уже шесть дней. Рядом школа № 96, мимо этой контейнерной площадки ежедневно ходят дети. На фотографиях то, как контейнеры выглядели 22 марта. А сегодня все стало еще хуже: картина вопиющая после выходных, мусора, как в пословице, вагон и маленькая тележка, — рассказала Infopro54 жительница дома Людмила Кобзарь.

Редакция обратилась за комментариями в АО «САХ». Там подтвердили наличие проблемы по указанному адресу.

— Вывоз отходов от школы № 96 осуществляется по утвержденному графику – один раз в неделю, по средам. Нарушений установленного графика не было. Что касается контейнерной площадки многоквартирного дома по адресу Кошурникова, 10, то там вывоз отходов не удается осуществить с 20 марта из-за отсутствия доступа к площадке. Мусоровоз приезжает ежедневно, но проезд невозможен из-за не расчищенной от снежной каши дороги и припаркованных автомобилей. Сегодня спецтехника также не смогла заехать во двор, на адрес будет направлен другой автомобиль (мультилифт), — сообщили Infopro54 в АО «САХ».

Пока данный материал готовился к публикации, ситуация на Кошурникова, 10 изменилась: мусоровоз с системой «мультилифт» смогла подъехать к контейнерной площадке и забрать весь мусор.

