Новосибирским программистам предлагают услуги няни

На российском рынке трудоустройства появилась совершенно новая персональная услуга — няня для специалистов из IT-сферы. Как правило, такие объявления размещают молодые женщины, в основном студентки, заинтересованные в подработке. При этом свои услуги девушки оценивают недешево, их зарплатные ожидания начинаются от 120 тысяч рублей.

В услуги няни входит не только решение бытовых вопросов, но и обязанности личного ассистента, способного повысить продуктивность работодателя. Девушки готовы взять на себя полный контроль за соблюдением программистом распорядка дня, то есть напоминать ему о времени сна, приемах пищи и необходимости отдыха. Готовкой еды с учетом персональных предпочтений работодателя тоже будет заниматься няня.

— Молодая девушка, получаю образование конфликтолога/медиатора, есть профессиональная переподготовка на психолога, занимаюсь спортом, ответственная, дисциплинированная, эмпатичная, понимающая границы. Из хобби имеется просмотр кулачных боев, регби, походы в театр, занятие музыкой, чтение литературы профессиональной и не только, просмотр фильмов. Отлично готовлю, разбираюсь в кбжу и здоровом разнообразном питании, без курогрудки и гречки, — описывает свои навыки одна из таких соискательниц на одном из популярных сайтов по поиску работы.

Соискательницы обещают своим будущим работодателям оказывать исключительно «тихую поддержку». То есть перемещаться по квартире бесшумной тенью, не приставать с расспросами, ничем не отвлекая программиста от работы.

Стоимость таких услуг начинается от 120 тысяч рублей и достигает 160 тысяч рублей. В некоторых объявлениях ожидаемая заработная плата не указывается и обсуждается индивидуально.

