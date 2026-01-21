Поиск здесь...
«Вакансии-призраки»: новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Низкие зарплаты и токсичные условия отпугивают соискателей

Системная проблема

После новогодних праздников рынок труда оживает: компании запускают новые проекты, а соискатели начинают активный поиск работы. Однако уже в середине января многие работодатели и участники кадрового рынка заметили странный феномен: некоторые вакансии, размещённые ещё в декабре или в первые рабочие дни, продолжают висеть неделями, собирая минимальное количество откликов или не собирая их вовсе. Эти «вакансии-призраки» создают ощущение активности, но реального найма не происходит.

По мнению психолога Родиона Чепалова, январские «вакансии-призраки» — это не столько сезонное явление, сколько особенность процессов найма, которая становится заметнее именно после длинных праздников. Такие вакансии могут появляться в любое время года, но в январе они проявляются особенно ярко из-за остановки рабочих процессов в конце года.

— HR и руководители уходят на каникулы, решения откладываются, а объявления продолжают висеть. Иногда их забывают снять после закрытия позиции или заморозки подбора, иногда компания сознательно держит объявление «про запас», собирая базу резюме на будущее или изучая рынок — кто есть, за какие деньги и с какими ожиданиями, — поясняет эксперт.

Таким образом, считает он, «вакансия-призрак» — это не всегда реальная открытая позиция. За ней может стоять как банальная нерасторопность HR-отдела, так и стратегический расчёт компании.

Сферы с высоким спросом

Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева отмечает, что точные цифры откликаемости зависят от регионов и местной экономической ситуации — где-то выше спрос и больше вакансий в сфере рабочего персонала, а где-то — в торговле.

—  Соискатели Новосибирска, например, чаще всего откликаются на вакансии в сфере рабочего персонала и логистики. Суммарно за последний год работодатели в этих отраслях опубликовали 32,1% вакансий. Всего за 2025 год в городе выложили 541 тысячу предложений о работе, — констатировала она.

HR-директор «Слетать.ру» Наталия Малых добавляет, что в регионах больше откликов приходится на универсальные роли, а при удалённом формате работы работодатели получают лавину нерелевантных откликов, что тормозит найм.

Тем не менее, эксперты выделяют несколько стабильно популярных направлений. Вакансии из этих сфер набирают большинство откликов, потому что не требуют высокого уровня образования, доступны соискателям без опыта, а высокий спрос на кадры сохраняется во всех регионах.

  • Продажи и клиентский сервис (менеджеры по продажам, операторы call-центра, аккаунт-менеджеры) — низкий порог входа и массовость вакансий объясняют высокий поток откликов;
  • Административные и офисные роли (офис-менеджеры, ассистенты и пр.) — часто рассматриваются как стартовая позиция;
  • Начальные позиции в IT (junior-разработчики, тестировщики), маркетинге (SMM-специалисты, контент-менеджеры) и HR (junior-рекрутеры) — на этих направлениях предложение соискателей сильно превышает спрос;
  • Розничная торговля и рабочие профессии — меньше профильных требований и стабильный спрос.

«Вакансии-долгожители»

По наблюдениям Натальи Малых, дольше всего ищут кандидатов на места, сочетающие высокую ответственность с размытым описанием функций, неконкурентной оплатой и неочевидную компенсацию. Именно такие позиции становятся «вакансиями-долгожителями» — одной из ключевых причин формирования феномена «вакансий-призраков». Типичными примерами таких вакансий, по мнению эксперта, являются «Менеджер по продажам (всё сам)» или «HR-универсал в одном лице».

Также долго остаются открытыми нишевые IT-роли и вакансии высшего менеджмента из-за узкого пула подходящих кандидатов и многоуровневых собеседований. Именно в этих категориях особенно ярко проявляется проблема «поиска идеального кандидата», которую отмечают аналитики: компании выставляют завышенные требования, надеясь найти «супергероя», и процесс буксует на месяцы.

Основные факторы, отпугивающие соискателей

По мнению экспертов, в январе соискатели особенно чувствительны к сигналам, указывающим на потенциально нестабильную или токсичную рабочую среду.

— Настороженность чаще всего вызывают формулировки в описании вакансии, такие как «работа в режиме многозадачности», «стрессоустойчивость обязательна» или отсутствие чётких задач на испытательный срок, — говорит Наталья Малых.

Она добавляет, что низкая зарплата в этот период является скорее вторичным фактором.

Екатерина Агаева соглашается, что кандидатов отпугивают не столько профессиональные требования, сколько «токсичные» условия — частые переработки, широкий перечень обязанностей, жёсткий контроль, отсутствие корпоративных бонусов и возможностей для развития.

— В 2025 году компании столкнулись с перегревом финансовых фондов. Поэтому бизнес не может существенно поднимать зарплаты. Выходом становится привлечение кадров с помощью бонусных программ и развитой корпоративной культуры. Если работодатель не может предложить достойную оплату труда и адекватные условия работы, то это отпугнёт соискателя, — поясняет Агаева.

Родион Чепалов добавляет, что иногда отпугивает не столько объективно низкая зарплата, сколько ощущение неопределённости в описании вакансии. Размытые обязанности и отсутствие прозрачной системы оплаты — классические маркеры потенциальных проблем.

Работодатели, размещающие непопулярные вакансии

Здесь эксперты сходятся во мнении: чаще всего такие объявления публикуют представители малого бизнеса, стартапы на ранней стадии и отдельные подразделения крупных компаний.

— У малого бизнеса и небольших фирм нет возможности нанять компетентного HR-специалиста, поэтому большинство вакансий выглядят странно — множество требований, нет ценностей бизнеса, — говорит Екатерина Агаева.

Стартапы же, по её словам, часто описывают работу как тяжёлый труд за небольшие деньги, что также не добавляет привлекательности. В крупных компаниях «вакансии-призраки» могут появляться в период пересмотра стратегии, когда подбор формально открыт, но реально не является приоритетом.

— Чем слабее HR-процессы в компании и размытие ценности бизнеса, тем «не популярнее» вакансии и ниже откликаемость, — уверена эксперт.

Портрет целевой аудитории вакансий-призраков

Несмотря на низкую откликаемость, даже на непопулярные вакансии есть претенденты. Многие из них находятся в специфических жизненных обстоятельствах, которые определяют их тактику поиска. Эксперты выделяют несколько типов таких кандидатов.

  • Во-первых, это новички без опыта, для которых любая возможность войти в профессию кажется ценным шансом. Они часто выбирают старт с позиций, имеющих низкий порог входа, и сознательно или интуитивно соответствуют большинству базовых, пусть и размытых, требований.
  • Во-вторых, это соискатели в затяжном активном поиске, испытывающие серьезное финансовое давление, которое особенно обостряется после праздничных трат. Для них приоритетом становится максимально быстрый выход на стабильный доход, что заставляет откликаться даже на заведомо неподходящие или сомнительные предложения.
  • Отдельную группу составляют кандидаты с нерелевантными навыками, которые, однако, надеются компенсировать этот недостаток в процессе работы, обучиться или «добрать» нужные компетенции уже на месте.

По наблюдениям Родиона Чепалова, иногда на такие вакансии откликаются и сильные специалисты, хотя они, по идее, быстрее считывают «призрачность» позиции.

— Соискателям важно относиться к этому явлению призрачных вакансий спокойно: рынок сейчас сложный и инертный, отсутствие отклика не всегда говорит о ценности кандидата. Иногда вакансия — это не предложение «здесь и сейчас», а отражение внутренних процессов компании, к которым не стоит относиться лично с обидой на неуважение к кандидату, — резюмирует Чепалов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские компании делают ставку на удержание сотрудников.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : рынок труда вакансии

По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

В 2025 году Сбер зафиксировал рекордный интерес со стороны соискателей: на вакансии компании поступило 5 миллионов резюме. Фактически почти каждый шестнадцатый рассматривал Сбер как потенциальное место работы, что подтверждает статус компании как одного из самых привлекательных работодателей страны.

В 2025 году Сбер нанял более 40 тысяч человек, а средний конкурс на одну вакансию составлял около 120 кандидатов.

Читать полностью

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о брошенных управляющими компаниями малоквартирных домах.  По данным депутата Антона Бурмистрова, в этот список по городу входят более 140 домов. Председатель комиссии Александр Тарасов отметил, что в самом начале реформы ЖКХ жилой фонд распределили между частными компаниями и негласно была договоренность: к выгодным многоквартирным домам брать социальную нагрузку в виде малоквартирных (с которых малая выгода).

— Проходят десятилетия и капитал старается сбросить с себя социальную ответственность и сосредоточиться исключительно на максимизации прибыли. Кроме того, даже и на «выгодных» домах эффективность обслуживания далеко от того, которое обещали реформаторы. Рыночная конкуренция не приводит к уменьшению цен и улучшению качества услуг. Даже рядовые рабочие УК не особо купаются в прибыли. Растут только прибыли учредителей частных компаний и управленцев, — заявил Бурмистров.

Читать полностью

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сохраняются стабильные объемы финансирования обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026 году на эти цели будет направлено не менее 5 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

По итогам 2025 года жильем было обеспечено 1228 человек, что превышает показатель 2024 года. Из них 371 человек воспользовался альтернативной мерой поддержки — жилищным сертификатом, который позволяет дополнять средства сертификата собственными накоплениями, материнским или областным капиталом.

Читать полностью

Ограничить рекламу «вредной» еды для детей предложили общественники

Автор: Артем Рязанов

Екатерина Лещинская, глава движения «Здоровое Отечество», предложила ограничить рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении, радио и в интернете, если она нацелена на детей.

— Предлагаем рассмотреть следующие меры: установление временных ограничений на рекламу продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и насыщенных жиров на телевидении и радио (в том числе с 06:00 до 23:00); введение ограничений на платное продвижение такой продукции в сети Интернет, включая социальные сети и видеохостинги, особенно в контенте, ориентированном на несовершеннолетних, — сказано в документе.

Читать полностью

В Новосибирске под угрозой сноса может оказаться историческое здание начала ХХ века

Автор: Артем Рязанов

Среди новых многоэтажек и частных домов в районе реки Малая Ельцовка сохранился уникальный архитектурный ансамбль — бывший винокуренный завод Владимира Злоказова, построенный в 1914 году. Сейчас его могут снести, утверждая, что комплекс не имеет исторической ценности.

Этот ансамбль находится в Заельцовском районе Новосибирска, одном из первых промышленных кварталов города. Здесь работали паровая мельница, позже ставшая маслозаводом, склады керосина Нобеля, хранилища общества «Мазут» и с 1915 года кожевенный завод Крюкова.

Читать полностью

Ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году суды Новосибирской области осудили 51 человека за незаконную охоту. В 13 из этих случаев к ответственности привлекли организованные группы, состоявшие из двух до восьми человек.

Суды установили факты незаконной добычи 49 сибирских косуль, 34 лосей и одного кабана. По этим делам часть ущерба уже возмещена добровольно — около 7 миллионов рублей. Это примерно треть от общего вреда, который оценили следователи. Оставшуюся сумму виновные должны будут выплатить по решению суда.

Читать полностью
