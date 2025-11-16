Рекламодателям

Пивоваренные предприятия в Новосибирске занижали объемы производства

  • 16/11/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
После проверок налоговой производители резко увеличили платежи по акцизам

Сибирский Федеральный округ принимает активное участие в формировании маркерных рисков в пивоваренной отрасли, а также проведении контрольных мероприятий и формировании судебной практики. Проект был запущен два года назад и нашел отражение в Новосибирской области.

— Основные маркерные риски, на которые мы обращали внимание, связаны с загрузкой производства. Если предприятие оснащено всем необходимым оборудованием, закупает солод в достаточном размере, а объемы производства довольно низкие, значит мы смотрим, где может скрываться производство. Возможно, существует риск подмены пива на квас. Собирая информацию об ингредиентах, поступающих на предприятие, из которых варится пиво, мы выявляем занижение объёмов производства, — пояснила на налоговом форуме заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова.

По результатам контроль-аналитической работы УФНС по итогам 9 месяцев 2025 года в регионе было реализовано 52,5 млн литров продукции пивоваренной отрасли (в 2024 году — 40,8 млн). Производителям начислен акциз — 1.47 млрд рублей (1,1 млрд). В бюджет поступило 1,6 млрд (1 млрд), то есть объем поступлений вырос на 63%.

Елена Гаврилова подчеркнула, что в большинстве случаев, производители увеличивают платежи по налогам в добровольном порядке.

В целом по акцизам на алкогольную продукцию в бюджет региона за 10 месяцев 2025 года поступили 18 млрд рублей, годом ранее — 15,6 млрд.

В 2024 году реализация пива (сидра, пуаре, медовухи) на душу населения в Новосибирской области составила 70,3 литра.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики нашли неуплаченные налоги в стоматологических клиниках и IT-компаниях. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

