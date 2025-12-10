Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год

Для многих выбор новогоднего образа имеет огромное значение и является ритуалом для привлечения удачи. Астролог Анастасия Михайленко объяснила, как составить такой гардероб по правилам западной астрологии. Она отметила, что год Огненной Лошади начнётся лишь 17 февраля, а встречаемый 31 декабря период астрологически связан с Меркурием.
— Меркурий — это в основном про зелёный цвет, поэтому если говорить прямо про цвет, <…> лучше всего встречать в зелёном, — посоветовала она изданию Om1Новосибирск.
Эксперт отметила, что альтернативой может стать ориентация на положение планеты Венеры, которая 31 декабря будет в знаке Овна. Это диктует строгий стиль в тёмных, коричневых или зелёных тонах.
Для привлечения денежной энергии эксперт допустила блестящие детали, но рекомендовала балансировать их в сторону строгости и классики.
Астролог подчеркнула, что внутреннее ощущение праздника и комфорта важнее любых предписаний.
Ранее редакция сообщала, что отели Новосибирска на Новый год забронированы на треть.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум
