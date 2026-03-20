Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к монтажу оборудования на дымовых трубах теплоэлектростанции. Речь идет о приборах контроля параметров дымовых газов, которые должны работать без остановки. Поставка оборудования осуществлена из Санкт-Петербурга.

Согласно плану работ, завершить установку датчиков на ТЭЦ-4 подрядчик должен до конца 2026 года, сообщили в АО «СГК – Новосибирск». Эта станция станет первой в городе, где подобные системы появятся на трубах. Объем финансирования проекта оценивается в 119 млн рублей.

Комплекс включает газоанализатор горячей пробы, а также измерители скорости, давления и содержания пыли. После пуска оборудования информация с него начнет передаваться в контролирующие ведомства в автоматическом режиме. Представители общественных организаций также смогут знакомиться с этими данными.

В компании уточняют, что установка приборов на ТЭЦ-4 — часть более масштабной программы. С 2027 года аналогичным оборудованием планируется оснастить другие станции в городе: по две трубы на ТЭЦ-2, а также по одной трубе на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Общие затраты на реализацию программы, включая уже выполненный этап, составят порядка 475 млн рублей.

Необходимость установки таких систем закреплена в федеральном законодательстве об охране окружающей среды. До настоящего момента замеры выбросов на станциях проводились инструментальным методом: аккредитованные лаборатории выполняли отбор проб с определенной периодичностью. Внедрение автоматических приборов не отменяет этот подход, но дополняет его данными в режиме реального времени.