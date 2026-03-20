Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Данные о составе дымовых газов начнут передаваться в контрольные ведомства в режиме реального времени

Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к монтажу оборудования на дымовых трубах теплоэлектростанции. Речь идет о приборах контроля параметров дымовых газов, которые должны работать без остановки. Поставка оборудования осуществлена из Санкт-Петербурга.

Согласно плану работ, завершить установку датчиков на ТЭЦ-4 подрядчик должен до конца 2026 года, сообщили в АО «СГК – Новосибирск». Эта станция станет первой в городе, где подобные системы появятся на трубах. Объем финансирования проекта оценивается в 119 млн рублей.

Комплекс включает газоанализатор горячей пробы, а также измерители скорости, давления и содержания пыли. После пуска оборудования информация с него начнет передаваться в контролирующие ведомства в автоматическом режиме. Представители общественных организаций также смогут знакомиться с этими данными.

В компании уточняют, что установка приборов на ТЭЦ-4 — часть более масштабной программы. С 2027 года аналогичным оборудованием планируется оснастить другие станции в городе: по две трубы на ТЭЦ-2, а также по одной трубе на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Общие затраты на реализацию программы, включая уже выполненный этап, составят порядка 475 млн рублей.

Необходимость установки таких систем закреплена в федеральном законодательстве об охране окружающей среды. До настоящего момента замеры выбросов на станциях проводились инструментальным методом: аккредитованные лаборатории выполняли отбор проб с определенной периодичностью. Внедрение автоматических приборов не отменяет этот подход, но дополняет его данными в режиме реального времени.

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор фото: Константин Стремоусов

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Предыдущая статья
В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте
Следующая статья
Новая методичка от Минздрава: не желающих рожать россиянок направят к психологу

В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Автор: Мария Гарифуллина

Двухэтажное кирпичное здание на улице Владимировской, построенное в начале прошлого века, планирует продать корпорация ДОМ.РФ. Информация о предстоящем аукционе опубликована на официальном сайте организации. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

Здание по адресу Владимировская, 2а является частью комплекса «Красные казармы»,  который признан объектом культурного наследия. В исторических документах здание называется «Казарма для размещения нижних чинов». В настоящее в нем,  согласно данным онлайн-справочников, расположен гараж.

Читать полностью

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Локальный рынок Новосибирска уже подтверждает глобальные тренды: дефицит качественных офисов, рост мелкой нарезки и спрос на решения «под ключ».

В «Тайм Парке»можно приобрести офисные помещения площадью от 30 и до 168 кв.м, как под чистовую отделку, так и с выполненным ремонтом.  По желанию собственника здесь можно открыть студии красоты, ногтевые сервисы, предприятия сферы услуг, юридические и нотариальные конторы, образовательные кабинеты (логопеды, репетиторы, мини-курсы); шоу-румы локальных брендов, креативные мастерские,

Читать полностью

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены официальные данные о границах особой экономической зоны «Новосибирск». Сведения о площадке площадью 406 гектаров появились в системе в феврале 2026 года.

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа эта территория получила годом ранее, в марте 2025 года, на основании постановления правительства РФ. Зона создана сроком на 49 лет. Она расположилась на стыке Коченевского и Новосибирского районов — в узле транспортных магистралей и вблизи международного аэропорта Толмачево.

Читать полностью

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Автор: Артем Рязанов

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

Читать полностью

Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Автор: Оксана Мочалова

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о рекламе на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво». Проверка показала, что в 2025 году на привокзальной площади воздушной гавани незаконно размещались рекламные конструкции.

Установлено, что эксплуатацией баннеров занималась московская компания  ООО «Русс Аутдор». Разрешения от местных властей на установку объектов у компании не было. По инициативе надзорного ведомства рекламораспространителя привлекли к административной ответственности.

Читать полностью

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Автор: Артем Рязанов

Администрация Бердска выставила на торги недостроенную школу на 276 мест, ранее принадлежавшую частному учреждению «Экология и диалектика». Начальная стоимость объекта составляет 299,3 млн рублей, сообщается на сайте ГИС «Торги».

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 24 апреля, итоги планируется подвести 29 апреля 2026 года.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Недвижимость Общество

В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Власть

Музей Новосибирска создает неформальную карту города

Общество

Дождь обещают синоптики на выходных в Новосибирске

Общество

Новая методичка от Минздрава: не желающих рожать россиянок направят к психологу

Бизнес

Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Власть Общество

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Бизнес Экономика

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Власть

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

Бизнес Общество

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Бизнес Право&Порядок

Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Общество

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Бизнес

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Бизнес Власть

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Общество

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Бизнес Недвижимость

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Медицина Общество

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

