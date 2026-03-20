В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Снова корректировки

Министерство ЖКХ Новосибирской области приступило к корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в ведомстве.

В ходе работы планируется актуализировать следующие сведения:

баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО до 2035 года;

информацию о местах накопления отходов;

об источниках образования отходов на территории региона;

о действующих и планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО;

схема потоков твердых коммунальных отходов Новосибирской области до 2035 года;

прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО.

— После проработки эти корректировки будут вынесены на общественные обсуждения. Ориентировочно — в апреле-мае. В августе министерство рассчитывает утвердить проект территориальной схемы, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ключевые параметры

Напомним, действующая региональная терсхема была утверждена 19 декабря 2025 года. Она внесла корректировки в действовавшую ранее территориальную схему, утвержденную в 2016 году. Ее разрабатывало ОАО «Экооператор». Согласно новой терсхеме, доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО в регионе в 2025 году составляла 15% — 142 тысячи тонн, к 2029 году она должна вырасти до 66,5% — 629,4 тысячи тонн, а в 2030 составить 100% — 946 тысяч тонн.

Предполагается, что после обработки ТКО, из их органической части в 2030 году будет производиться 453 тысячи тонн искусственных грунтов, что повысит процент утилизации в регионе до 48,2%. Для сравнения, в 2025 году на утилизацию уходит только 22,7 тысячи тонн отходов, что составляет 2,4% от общем массы ТКО. После обработки на размещение будет направляться 490 тысяч тонн, в 2025 году — 932 тысячи тонн.

В Новосибирской области предполагается создание 46 объектов обращения с ТКО.

Новые вводные

19 марта депутаты Заксобрания одобрили новую мусорную концессию в Новосибирской области. Речь идет о создании двух комплексом по переработке отходов каждый стоимостью 14 млрд рублей.

На комитете по ЖКХ отмечалось, что с 2029 года, после запуска полигонов, тариф на вывоз мусора в регионе вырастет в 2 раза, по сравнению с текущим.

В феврале, на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов сообщал, что в 2026 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. Он подчеркивал, что сейчас каждый третий контейнер регоператор вывозит бесплатно. Норматив будет пересмотрен для юридических лиц и населения.

Ранее редакция писала о том, что в ходе внеочередного заседания комитета в октябре 2025 года сообщалось, что при текущем уровне тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области — 89 рублей с человека ― требуемый тариф, с учетом всех затрат регоператора составляет 130-140 рублей.