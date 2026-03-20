В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Автор: Юлия Данилова

В нее также планируется включить новые концессии

Снова корректировки

Министерство ЖКХ Новосибирской области приступило к корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в ведомстве.

В ходе работы планируется актуализировать следующие сведения:

  • баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО до 2035 года;
  • информацию о местах накопления отходов;
  • об источниках образования отходов на территории региона;
  • о действующих и планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО;
  • схема потоков твердых коммунальных отходов Новосибирской области до 2035 года;
  • прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО.

— После проработки эти корректировки будут вынесены на общественные обсуждения. Ориентировочно — в апреле-мае. В августе министерство рассчитывает утвердить проект территориальной схемы, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ключевые параметры

Напомним, действующая региональная терсхема была утверждена 19 декабря 2025 года. Она внесла корректировки в действовавшую ранее территориальную схему, утвержденную в 2016 году. Ее разрабатывало ОАО «Экооператор». Согласно новой терсхеме, доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО в регионе в 2025 году составляла 15% — 142 тысячи тонн, к 2029 году она должна вырасти до 66,5% — 629,4 тысячи тонн, а в 2030 составить 100% — 946 тысяч тонн.

Предполагается, что после обработки ТКО, из их органической части в 2030 году будет производиться 453 тысячи тонн искусственных грунтов, что повысит процент утилизации в регионе до 48,2%. Для сравнения, в 2025 году на утилизацию уходит только 22,7 тысячи тонн отходов, что составляет 2,4% от общем массы ТКО. После обработки на размещение будет направляться 490 тысяч тонн, в 2025 году — 932 тысячи тонн.

В Новосибирской области предполагается создание 46 объектов обращения с ТКО.

Новые вводные

19 марта депутаты Заксобрания одобрили новую мусорную концессию в Новосибирской области. Речь идет о создании двух комплексом по переработке отходов каждый стоимостью 14 млрд рублей.

На комитете по ЖКХ отмечалось, что с 2029 года, после запуска полигонов, тариф на вывоз мусора в регионе вырастет в 2 раза, по сравнению с текущим.

В феврале, на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов сообщал, что в 2026 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. Он подчеркивал, что сейчас каждый третий контейнер регоператор вывозит бесплатно. Норматив будет пересмотрен для юридических лиц и населения.

Ранее редакция писала о том, что в ходе внеочередного заседания комитета в октябре 2025 года сообщалось, что при текущем уровне тарифа для населения на вывоз ТКО в Новосибирской области — 89 рублей с человека ― требуемый тариф, с учетом всех затрат регоператора составляет 130-140 рублей.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : утилизация мусора ТКО территориальная схема концессия

710
0
0
ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы
В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Автор: Мария Гарифуллина

Двухэтажное кирпичное здание на улице Владимировской, построенное в начале прошлого века, планирует продать корпорация ДОМ.РФ. Информация о предстоящем аукционе опубликована на официальном сайте организации. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

Здание по адресу Владимировская, 2а является частью комплекса «Красные казармы»,  который признан объектом культурного наследия. В исторических документах здание называется «Казарма для размещения нижних чинов». В настоящее в нем,  согласно данным онлайн-справочников, расположен гараж.

Музей Новосибирска создает неформальную карту города

Музей Новосибирска получил грант почти 6,9 млн рублей на реализацию проекта «Знай своё место! Неформальная карта Новосибирска». Это фольклорная карта, которая не совпадает с административным делением: в основе — народные топонимы («Тихий Центр», «Бан», «Нахаловка») и воспоминания жителей.

В мэрии отметили значимость инициативы для развития внутреннего туризма и сохранения культурного наследия.

Дождь обещают синоптики на выходных в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области на предстоящих выходных ожидается нестабильная погода: после потепления придут снег, ветер и гололёд, что может сделать дороги опасными.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют продолжение потепления в субботу, 21 марта. В Новосибирске ночью температура опустится до −1…−3 градусов, а днём поднимется до +1…+3 градусов. Ночью возможны осадки. Ветер немного утихнет, хотя в некоторых местах порывы всё ещё будут достигать 13 метров в секунду.

Новая методичка от Минздрава: не желающих рожать россиянок направят к психологу

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации по диспансеризации женщин репродуктивного возраста. Документ, предназначенный для медицинских работников, детально описывает алгоритм оценки репродуктивного здоровья, включая новый подход к работе с пациентками, которые не планируют иметь детей.

Согласно рекомендациям, диспансеризация женщин в возрасте от 18 до 49 лет будет проводиться ежегодно и включать в себя несколько этапов: осмотр гинеколога, пальпацию молочных желез, забор анализов и анкетирование. Ключевым нововведением стала анамнестическая анкета, которую пациенткам предстоит заполнять. Среди прочих вопросов о менструальной функции, перенесенных заболеваниях и образе жизни в ней содержится пункт о репродуктивных установках.

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

В Новосибирской области сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация по пастереллезу. По данным на сегодняшний день, на протяжении 15 дней новые случаи заболевания среди животных в регионе не регистрируются, сообщили в региональном Правительстве.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, на территориях, где был выявлен пастереллез, проводится комплекс мероприятий: тестирование, введение карантина, изъятие животных, обеззараживание. Карантин снимается после получения отрицательных проб.

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Автор: Артем Рязанов

Студентки Новосибирского технологического института РГУ им. А.Н. Косыгина: Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балышева представили регион на шестой Московской неделе моды. В течение шести дней состоялось свыше 80 модных показов.

Коллекция, подготовленная новосибирскими дизайнерами одежды, была посвящена безграничным просторам России. В ней сочетались мягкие футуристические образы со смелыми и провокационными решениями. Центральным элементом коллекции стала клетка, используемая в пальто, юбках и аксессуарах.

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

