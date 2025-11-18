Рекламодателям

«Вместо электросамокатов»: в новосибирских парках начали сдавать в аренду электроснегокаты

  • 18/11/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В новосибирских парках начали арендовать электроснегокаты
Горожане интересуются, могут ли они заменить зимой летние средства индивидуальной мобильности

В Новосибирске появилось предложение по аренде электроснегокатов. На данный момент их можно найти в девяти локациях города: в парке «Арена», в Нарымском сквере, на Михайловской набережной, на площади Пименова, в парке имени Бугакова, в Первомайском сквере, на площади Ленина, в Центральном парке и в парке Берёзовая роща. Об этом сообщает сервис «Кашалот шеринг».

Цены зависят от времени катания. На сайте указано, за аренду необходимо заплатить минимум 250 рублей за пять минут. Максимальная скорость снегоката — 14 километров в час.

АО «Кашалот Шеринг» — российская компания, занимающаяся управлением парка техники для аренды, в том числе электросамокатов и электроснегокатов, производимых компанией «Экоскат» (Московская область). Создана в 2024 году. Основатель «Кашалот Шеринга» — Антон Елизаров, экс-директор по франшизе кикшеринга «Юрент», сейчас он является управляющим партнером. Информация о собственниках закрыта. Курирует проект  управляющий партнер Александр Тетенкин, работающий в сфере кикшеринга с 2023 года. Управляющим партнером проекта также является Сергей Пименов, основатель компании «Экоскат».

В регионах компания работает по франшизе и через партнеров. В этом году электроснегокаты в аренду сервис также предлагает в парках Барнаула, Бийска, Новокузнецка. На весну 2025 года у компании было 24 партнёра в 45 городах. В стратегических планах компании выйти в 1100 городов, привлечь около 4000 прокатчиков, говорится в открытых источниках.

— Партнером нашей компании в Новосибирске выступает предприниматель. Техники будет больше во всех городах страны. Этой зимой планируем охватить 150 населенных пунктов. Прямо сейчас работаем в 12 городах, большая часть из которых — в Сибири, — пояснили в сервисе в ответ на запрос редакции.

Как отметила в комментарии Infopro54 Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности, пока перспектив у электроснегокатов как городского транспорта в зимний период нет. Хотя запрос на микромобильность у населения мегополисов в это время года есть.

— Мы уже долгое время получаем много вопросов о том, можно ли адаптировать электросамокаты к зиме. Люди привыкли быстро передвигаться на таком транспорте в прошлые сезоны. Однако я родом из Новосибирска и знаю, что с транспортом во многих регионах проблемы. Поэтому появляются снегокаты. Но есть несколько нюансов. Во-первых, регуляторные. Сейчас, насколько я понимаю, этот вид транспорта считается спортивным инвентарем. Соответственно, им можно пользоваться только на специальных площадках, и он не подходит для городской среды. Перспектив того, что снегокаты станут полноценным средством передвижения по ПДД, пока нет. Мы только привыкаем к понятию СИМ. Во-вторых, зимние улицы, например, Новосибирска слабо приспособлены к такому транспорту. Однако электроснегокаты вполне могут подойти для путешествия по загородному пространству, — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что в Новосибирске много споров вызывает интенсивное движение самокатов и электровелосипедов. Большей частью они занимают пешеходные тротуары и нередко становятся причиной ДТП. Именно поэтому в городе планируется развитие велодорожек с привлечением бизнеса. Пока представить на тротуарах электроснегокаты сложно. Особенно с учетом того, что даже в центральной части города тротуары не всегда вовремя очищаются от льда и снега.

Напомним, что сезон аренды электросамокатов в Новосибирске завершился в начале ноября. За лето в городе произошло 364 ДТП с участием самокатов.

Ранее редакция сообщала о том, что более трем тысячам подростков запретили арендовать самокаты в Новосибирске.

Источник фото:Freepik / Автор — wirestock

1 505

