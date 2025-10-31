Новосибирцы все чаще выбирают классическую музыку

В преддверии 200-летнего юбилея Иоганна Штрауса-младшего, сервис МТС Музыка провела анализ популярности классической музыки среди своих пользователей. За прошедший год интерес к этому жанру увеличился на треть, и Новосибирск вошел в число лидеров по количеству прослушиваний.

Первое место в рейтинге заняла Москва, за ней следует Санкт-Петербург, а Новосибирская область замыкает тройку лидеров. Среди соседних сибирских регионов в первую десятку также вошла Иркутская область, заняв седьмую позицию.

По предпочтениям новосибирцев, самым популярным композитором классической музыки является Людвиг ван Бетховен, за ним следует Франц Шуберт, а на третьем месте Жорж Бизе.

В общероссийском рейтинге предпочтения несколько отличаются. Лидером среди композиторов, живших до начала XX века, стал венецианец Антонио Вивальди, на его долю приходится 43% прослушиваний в топ-10. Людвиг ван Бетховен занимает второе место (16%). Третье место у Георга Фридриха Генделя (9%), автора около 40 опер. Пётр Ильич Чайковский (7%), единственный российский композитор в списке, находится на четвёртой позиции. За ним следует Иоганн Себастьян Бах (6%). Жорж Бизе (4,8%), создатель оперы «Кармен», занимает шестое место, а Вольфганг Амадей Моцарт (4,5%) – седьмое. Никколо Паганини (3,1%) занимает восьмую позицию, а замыкают десятку Франц Шуберт (3%) и юбиляр Иоганн Штраус (2,6%).