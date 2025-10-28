Умышленно скрытые номера автомобилей в Новосибирске определяют по камерам

Уже год новосибирских водителей не только штрафуют, но и лишают прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров. В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что управление автомобилем с изменёнными или скрытыми номерами регулируется статьёй «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков». Требования ужесточились в октябре 2024 года.

Год работы показал, что ключевая задача сотрудников полиции при выявлении такого нарушение: доказать умысел водителя.

— В качестве материалов, позволяющих скрыть государственные регистрационные знаки, могут расцениваться листы бумаги, картон, листва, грязь, снег, если визуальный осмотр позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации, — пояснили в полиции изданию Горсайт.

Доказательствами умышленного сокрытия номеров служат фото- и видеоматериалы.

Первые 10 дней после покупки автомобиля передвигаться без номеров разрешено. После этого срока управление незарегистрированным ТС карается штрафом до 5 тысяч рублей или лишением прав на 1-3 месяца.

Напомним, в 2023 году депутаты регионального парламента и перевозчики поднимали вопрос о фурах, которые проезжают по дамбе Новосибирской ГЭС и закрывают номера, чтобы не платить штрафы.

Однако с сентября 2024 года большая часть камер фотовидеофиксации в городе не работала, поэтому многие штрафы водителям не выписывались.

