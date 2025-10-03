О полноценном импортозамещении в России говорить пока преждевременно

Председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России, директор по развитию «Фокус-М», поставщика лабораторного оборудования Евгения Ермолаева отметила, что некоторые отечественные компании активно инвестируют в развитие собственного производства для импортозамещения, но не системно. Кроме того, им не хватает кадров:

— Говорить о полноценном импортозамещении, понимая под этим термином именно локализацию на территории России бюро разработчиков продукции, предприятий, изготавливающих комплектующие и заводы по сборке самого оборудования, пока преждевременно. Несмотря на то, что с 2014 года достигнуты определенные успехи в этом направлении, созданы на государственном уровне условия для развития отечественного производства, приняты меры поддержки, стимулирующие российских предпринимателей инвестировать в развитие производства на территории нашей страны, констатировать независимость — технологическую, экономическую от других стран мы не можем. Путь к желаемому результату еще долгий.

К примеру, если рассмотреть сегмент лабораторного диагностического оборудования, то объем рынка в прошлом году составил 176 миллиардов рублей. Речь идет о востребованном высокотехнологичном и дорогостоящем оборудовании, которое до 2022 года на 70 % было импортным, причем с доминантой производителей США, Германии, Южной Кореи. Под влиянием санкций ситуация изменилась: сегодня на нашем рынке широко представлен китайской производитель. То есть мы переориентировались на поставки из другой страны. Кстати, в этом году отмечается прирост оборудования и других азиатских производителей, не только китайских. Это позволяет медучреждениям оставаться обеспеченными объемами анализаторов разной диагностической значимости и объема.

С отечественным оборудованием ситуация сложнее. Ряд отечественных компаний активно инвестирует в развитие собственного производства. Но пока что это нельзя назвать системной тенденцией. Бизнес видит сложности и вот в чем. Как в любом высокотехнологическом производстве, мы имеем дело с научными разработками и потребностью в квалифицированных кадрах.

В основе современного производства лежит научно-исследовательская база, а значит, приобретение патентов, собственные разработки, НИОКР. Все это требует не только времени, но и существенных инвестиций. При этом китайские производители не готовы делиться технологиями. Либо они поставляют оборудование, либо — в лучшем случае — готовы локализовать его производство в РФ, но «открывать секреты» они не готовы. И поэтому бизнесу в сфере разработки на данном этапе была бы востребована государственная поддержка, которая стала осуществляться хотя бы в виде поэтапных компенсаций за уже понесенные затраты.

Напомню о программе «1764» по финансированию производства на льготных условиях. В момент принятия данной программы ключевая ставка ЦБ составляла 7,5 процента и предлагаемые условия кредитования, действительно, выглядели привлекательными. Но сегодня ни один производитель не может выпускать конкурентную продукцию, кредитуясь под 20-22,75 процента годовых.

Конечно же, кадровый дефицит остается серьезным барьером. Хотелось бы видеть четкую установку на восстановление и развитие российской инженерной школы, увеличение бюджетных мест в вузах, коллаборации производственного сектора с ведущими научными институтами.

Только при условии восстановления человеческого капитала и серьезных государственных инвестиций можно ожидать существенных результатов от импортозамещения в высокотехнологичных отраслях. И, конечно же, на это нужно время, не 2-3 года, а десятки лет.

Ранее редакция приводила мнение сибирского рынка логистических услуг о том, что особого импортозамещения за прошедшие три года в России не произошло.