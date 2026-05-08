Yandex Zen RuTube
Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский эксперт отмечает, что полезность стандартизации будет зависеть от критериев оценки

Инициатива рынка

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в правительство РФ с просьбой поддержать разработку стандартов качественных торговых центров и системы их базовой сертификации, а также закрепить эти нормативы законодательно. По информации «Коммерсанта», документ передан на рассмотрение в Минпромторг РФ.

Участники рынка считают, что выработка стандартов и сертификация позволят снять часть репутационных и регуляторных рисков для ТЦ.

Например, правительство подготовило законопроект, направленный на усиление контроля за безналичными платежами. Он предусматривает в том числе внедрение в России понятия «организатор массовой торговли», под которое подпадут все собственники, сдающие торговые помещения. Они должны будут проверять у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники и при ее отсутствии расторгать с ними договоры. Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский заявил, что ТЦ с 2024 года уже контролируют наличие касс у торговых точек, и предупредил о возникновении рисков избыточных требований, что ударит по бизнесу.

Ранее вопрос сертификации ТЦ обсуждался в 2021 году. Тогда в качестве критериев указывались наличие единого управления, площадь от 10 тысяч кв. м и не менее 40 арендаторов. Дополнительные требования — существенная доля сетевых операторов и закрепленное соотношение арендопригодной и общей площади. В РСТЦ полагают, что вопрос стандартизации может решаться в рамках саморегулирования на базе отраслевых союзов. Система базовой сертификации, по мнению организации, может опираться на 10–12 параметров.

По данным ресурса «Магазин Магазинов», обеспеченность качественными торговыми площадями в Новосибирске составляет 255 кв. м на тысячу жителей (14 место среди городов-миллионников), в Красноярске — 253 кв. м (15), в Омске — 225 кв. м (16).

Средняя площадь российского ТЦ в 2025 году составляла 12,2 тысяч кв. м, в 2016-м — 38,1 тысячи.

Критерии оценки

Региональный представитель Российского совета торговых центров, сопредседатель НРО «Деловая Россия», основатель девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк отметил, что вопрос о сертификации ТЦ поднимается уже много лет.

—  Никто не хочет этим заниматься, так как это довольно муторные процедуры, а эффект от них пока непонятен. Было бы логично, если бы с этой инициативой вышел законодатель, но у него до этого, по всей видимости, не доходят руки, — говорит предприниматель.

По его словам, если сертификация будет, то она станет формальностью. Он уверен, что к увеличению качественных торговых площадей в Новосибирске это точно не приведет. По крайней мере, если речь будет идти о тех параметрах, которые обсуждались ранее: количество арендаторов, свободных площадей, прилегающей территории и т.д.

— Однако сертификация может быть и полезна. Например, когда во время пандемии вводился масочный режим, то в части торговых объектов его требовалось соблюдать, а в части — нет. Если сертификация будет влиять на паспорта безопасности, на кадастровую стоимость объекта, то здесь изменения возможны. Так что многое будет зависеть от задач, которые поставят инициаторы сертификации, и целей, которые за счет нее планирует достичь законодатель, — резюмирует Бурденюк.

Напомним, в Новосибирской области депутаты согласовали снижение ограничений по площади объектов торгово-офисного назначения с 3 до 1,5 тысячи кв. м, которые будут облагаться по ставке 2,5% от кадастровой стоимости. Он вступит в силу с 1 января 2028 года.

Шаг к унификации рынка

Кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ, создатель бизнес-школы для детей и подростков «Созвездие лидеров», инвестор Татьяна Гениберг констатирует, что сегодня в Новосибирске мало торговых центров, которые можно отнести к качественным, поэтому показатель отношения торговой площади к численности населения в городе не велик.

В Новосибирске есть высокоуровневые ТЦ, но их не много и все их знают.

— В Новосибирске, который является торговым городом, много мелких районных ТЦ, которые в основном продают продукты питания и одежду. Они закрывают недостаток высокоуровневых ТЦ, так как расположены близко к дому и дают возможность горожанам приобрести необходимые товары и продукты, не выезжая из места проживания или работы, — поясняет эксперт.

Она отметила, что сейчас сертификация есть у бизнес-центров. В сегменте торговых центров сейчас царит «базарный подход», так как нет никаких стандартов. Сертификация позволит более четко позиционировать объекты на рынке, а также в глазах потенциальных арендаторов и посетителей.

— Когда в Новосибирске приезжают люди из других регионов, им сложно идентифицировать ТЦ, если они не относятся к федеральным сетям. Унификация позволит присвоить объектам определенные классы или рейтинги. Если брать аналогию с бизнес-центрами, то, возможно, это будут классы: A, B, C, D. У посетителей и арендаторов будет единое понимание торговых площадей в разных городах, — рассуждает Гениберг.

По ее оценке, большого влияния на рынок торговой недвижимости сертификация в Новосибирске не окажет. Районные ТЦ, скорее всего, останутся за ее рамками.

— Они не уйдут, люди по-прежнему будут в них приходить за продуктами и тапочками, но «на большом подиуме» они фигурировать не будут, и ради них в Новосибирск никто приезжать не будет, — рассуждает собеседница редакции.

Что касается стоимости сертификации, то, как показывает опыт бизнес-центров, вряд ли это будет стоить дорого.

—  Не думаю, что в сертификации будут какие-то заоблачные требования к внедрению новых технологий. Скорее всего, просто будет проводиться оценка и ТЦ получат класс или рейтинг на основе того, что у них есть, а уже дальше они могут работать над повышением «звездности», если будут в этом заинтересованы, — говорит Татьяна Гениберг.

Специфика Новосибирска

По данным аналитиков NF GROUP, рынок торговых центров в Новосибирске характеризуется крайне сдержанными темпами нового строительства. За последние четыре года в городе были введены всего два объекта микрорайонного формата. В 2026 году ожидается открытие только одного микрорайонного ТЦ ― «Ритейл парк». По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF GROUP Евгении Хакбердиевой, девелоперы и инвесторы города сфокусированы на оптимизации и реконцепции существующих объектов. Кстати, по данным компании, Новосибирск, являясь третьим по величине городом в России, показывает обеспеченность торговыми площадями (370 кв. м на тысячу человек) ниже средней по городам-миллионникам (488 кв. м на тысячу человек).

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки. При этом эксперты советуют бизнесу не ждать снижения цен на аренду. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Застройщики Новосибирской области в первом квартале 2026 года выполнили работы на 59 млрд рублей, из них на 17 млрд — в марте. Индекс физического объема снизился по сравнению с первым кварталом 2025 года на 26,6%. Причем в марте падение было еще более существенным (к марту 2025 года) — 39,6%, сообщает Новосибирскстат.

За квартал девелоперы региона ввели 4,9 тысяч квартир или почти 400 тысяч кв метров жилья, почти на 55% меньше к уровню 2025 года. В марте ввод составил 101 тысячу кв метров — на 68% меньше, чем в марте прошлого года.

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Автор: Оксана Мочалова

Правительство РФ подготовило проект постановления, который вводит обязательную цифровую маркировку для широкого перечня замороженной продукции и кулинарных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Документ разработан Минпромторгом, а его основные положения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Перечень товаров, попадающих под маркировку, включает замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы; мороженую рыбную продукцию и рыбные полуфабрикаты; туши и тушки птицы, а также замороженные и охлажденные полуфабрикаты и субпродукты из мяса и мяса птицы. Кроме того, нововведение затронет готовые замороженные блюда (первые и вторые блюда).

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

За первый квартал 2026 года компании Новосибирской области произвели спортивные товары на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольший удельный вес в объеме производства занимает следующая продукция:

Бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки

Автор: Юлия Данилова

Уже второй месяц в девелоперском сообществе активно обсуждается инициатива прокуратуры о введении ограничений на площадь земельного участка, предназначенного под комплексное развитие территории (КРТ). Ожидается, что в мае корректировки будут вынесены на рассмотрение горсовета Новосибирска. Девелоперы – участники круглого стола, организованного Infopro54, практически в один голос предупреждают: инициатива продвигается не вовремя.

Так, депутат регионального парламента Вячеслав Илюхин напомнил, что сегодня весь строительный бизнес России находится в непонятном состоянии.

У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения. Для региона это уже третья попытка возвести столь необходимые области объекты.

Инициаторами концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Собственников «Новосибирскэнергосбыта» обязали выкупить акции у миноритариев

Автор: Юлия Данилова

Ключевой собственник АО «Новосибирскэнергосбыт» — ООО «Адванс Инвест» —планирует выкупить часть акций предприятий. Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг поступило в «Новосибирскэнергосбыт» 22 апреля. Судя по данным, размещенным на сайте раскрытия информации, речь идет об обыкновенных акциях в количестве 297 151 штука, зарегистрированных в феврале 2007 года. Предлагаемая цена приобретения составляет 775 рублей за акцию. Оценку их стоимости проводил ООО «Консалтинг групп «Промаудит» в декабре 2025 года. На тот момент рыночная стоимость бумаг составляла 775 рублей за штуку. Теоретически, на выкуп всех акций компании необходимо более 230 млн рублей.

— Совет директоров новосибирской компании поддержал предложение о выкупе и считает указанную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций общества справедливой и обоснованной, — уточняется в раскрытии информации.

