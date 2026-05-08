Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса

Инициатива рынка

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в правительство РФ с просьбой поддержать разработку стандартов качественных торговых центров и системы их базовой сертификации, а также закрепить эти нормативы законодательно. По информации «Коммерсанта», документ передан на рассмотрение в Минпромторг РФ.

Участники рынка считают, что выработка стандартов и сертификация позволят снять часть репутационных и регуляторных рисков для ТЦ.

Например, правительство подготовило законопроект, направленный на усиление контроля за безналичными платежами. Он предусматривает в том числе внедрение в России понятия «организатор массовой торговли», под которое подпадут все собственники, сдающие торговые помещения. Они должны будут проверять у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники и при ее отсутствии расторгать с ними договоры. Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский заявил, что ТЦ с 2024 года уже контролируют наличие касс у торговых точек, и предупредил о возникновении рисков избыточных требований, что ударит по бизнесу.

Ранее вопрос сертификации ТЦ обсуждался в 2021 году. Тогда в качестве критериев указывались наличие единого управления, площадь от 10 тысяч кв. м и не менее 40 арендаторов. Дополнительные требования — существенная доля сетевых операторов и закрепленное соотношение арендопригодной и общей площади. В РСТЦ полагают, что вопрос стандартизации может решаться в рамках саморегулирования на базе отраслевых союзов. Система базовой сертификации, по мнению организации, может опираться на 10–12 параметров.

По данным ресурса «Магазин Магазинов», обеспеченность качественными торговыми площадями в Новосибирске составляет 255 кв. м на тысячу жителей (14 место среди городов-миллионников), в Красноярске — 253 кв. м (15), в Омске — 225 кв. м (16).

Средняя площадь российского ТЦ в 2025 году составляла 12,2 тысяч кв. м, в 2016-м — 38,1 тысячи.

Критерии оценки

Региональный представитель Российского совета торговых центров, сопредседатель НРО «Деловая Россия», основатель девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк отметил, что вопрос о сертификации ТЦ поднимается уже много лет.

— Никто не хочет этим заниматься, так как это довольно муторные процедуры, а эффект от них пока непонятен. Было бы логично, если бы с этой инициативой вышел законодатель, но у него до этого, по всей видимости, не доходят руки, — говорит предприниматель.

По его словам, если сертификация будет, то она станет формальностью. Он уверен, что к увеличению качественных торговых площадей в Новосибирске это точно не приведет. По крайней мере, если речь будет идти о тех параметрах, которые обсуждались ранее: количество арендаторов, свободных площадей, прилегающей территории и т.д.

— Однако сертификация может быть и полезна. Например, когда во время пандемии вводился масочный режим, то в части торговых объектов его требовалось соблюдать, а в части — нет. Если сертификация будет влиять на паспорта безопасности, на кадастровую стоимость объекта, то здесь изменения возможны. Так что многое будет зависеть от задач, которые поставят инициаторы сертификации, и целей, которые за счет нее планирует достичь законодатель, — резюмирует Бурденюк.

Напомним, в Новосибирской области депутаты согласовали снижение ограничений по площади объектов торгово-офисного назначения с 3 до 1,5 тысячи кв. м, которые будут облагаться по ставке 2,5% от кадастровой стоимости. Он вступит в силу с 1 января 2028 года.

Шаг к унификации рынка

Кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ, создатель бизнес-школы для детей и подростков «Созвездие лидеров», инвестор Татьяна Гениберг констатирует, что сегодня в Новосибирске мало торговых центров, которые можно отнести к качественным, поэтому показатель отношения торговой площади к численности населения в городе не велик.

В Новосибирске есть высокоуровневые ТЦ, но их не много и все их знают.

— В Новосибирске, который является торговым городом, много мелких районных ТЦ, которые в основном продают продукты питания и одежду. Они закрывают недостаток высокоуровневых ТЦ, так как расположены близко к дому и дают возможность горожанам приобрести необходимые товары и продукты, не выезжая из места проживания или работы, — поясняет эксперт.

Она отметила, что сейчас сертификация есть у бизнес-центров. В сегменте торговых центров сейчас царит «базарный подход», так как нет никаких стандартов. Сертификация позволит более четко позиционировать объекты на рынке, а также в глазах потенциальных арендаторов и посетителей.

— Когда в Новосибирске приезжают люди из других регионов, им сложно идентифицировать ТЦ, если они не относятся к федеральным сетям. Унификация позволит присвоить объектам определенные классы или рейтинги. Если брать аналогию с бизнес-центрами, то, возможно, это будут классы: A, B, C, D. У посетителей и арендаторов будет единое понимание торговых площадей в разных городах, — рассуждает Гениберг.

По ее оценке, большого влияния на рынок торговой недвижимости сертификация в Новосибирске не окажет. Районные ТЦ, скорее всего, останутся за ее рамками.

— Они не уйдут, люди по-прежнему будут в них приходить за продуктами и тапочками, но «на большом подиуме» они фигурировать не будут, и ради них в Новосибирск никто приезжать не будет, — рассуждает собеседница редакции.

Что касается стоимости сертификации, то, как показывает опыт бизнес-центров, вряд ли это будет стоить дорого.

— Не думаю, что в сертификации будут какие-то заоблачные требования к внедрению новых технологий. Скорее всего, просто будет проводиться оценка и ТЦ получат класс или рейтинг на основе того, что у них есть, а уже дальше они могут работать над повышением «звездности», если будут в этом заинтересованы, — говорит Татьяна Гениберг.

Специфика Новосибирска

По данным аналитиков NF GROUP, рынок торговых центров в Новосибирске характеризуется крайне сдержанными темпами нового строительства. За последние четыре года в городе были введены всего два объекта микрорайонного формата. В 2026 году ожидается открытие только одного микрорайонного ТЦ ― «Ритейл парк». По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF GROUP Евгении Хакбердиевой, девелоперы и инвесторы города сфокусированы на оптимизации и реконцепции существующих объектов. Кстати, по данным компании, Новосибирск, являясь третьим по величине городом в России, показывает обеспеченность торговыми площадями (370 кв. м на тысячу человек) ниже средней по городам-миллионникам (488 кв. м на тысячу человек).

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки. При этом эксперты советуют бизнесу не ждать снижения цен на аренду.