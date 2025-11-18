Очаг бешенства нашли в одном из районов Новосибирска

В трех локациях Новосибирской области объявлен карантин из-за бешенства. В частности, ограничения затронули площадку вокруг одного из домов в Затулинском микрорайоне Новосибирска. Очаг инфекции обнаружили на придомовой территории дома № 58/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев. В итоге в радиусе одного километра от девятиэтажки введены ограничения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Кроме того, карантин ввели в поселке Танчик Чановского района и в деревне Новоалександровка Татарского района. Случаи бешенства в этих населенных пунктах зарегистрированы в личных подсобных хозяйствах.

Стоит отметить, что ранее в 2025 году случаи бешенства в Новосибирске не регистрировались.

Ограничение будут действовать с 17 ноября 2025 года по 15 января 2026 года.

В карантинную зону будут пускать только жильцов, сотрудников государственной ветеринарной службы, персонал, участвующий в производственных процессах, и тех, кто выполняет работы на территории. У жителей дома на Затулинке, имеющих животных, могут возникнуть сложности с посещением ветврача, выставок. Кроме того, гулять с животными им придется в строго ограниченном пространства.

Напомним, в начале ноября в Новосибирске в районе Затулинского жилмассива произошёл тревожный инцидент с участием дикого животного. На улице Виктора Уса лиса напала на местную жительницу, которая гуляла с собакой. Кадры с нападением опубликовали в интернете.

— Девушке удалось в итоге отбиться, хищница погибла, но мы опасаемся, что рядом находится детский сад, а у животного может быть бешенство, — поделился подробностями очевидец.

В конце минувшей недели стало известно, что лисица была заражена бешенством.

Ранее редакция сообщала о том, что лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске. Животное гуляло по микрорайону неделю.