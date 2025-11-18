Рекламодателям

Новые рулежные дорожки в Толмачево откроет министр транспорта России

  • 18/11/2025, 11:07
Автор: Юлия Данилова
Федеральный чиновник будет присутствовать на мероприятии онлайн

19 ноября в аэропорту «Толмачево» им. А.И. Покрышкина состоится торжественная церемония ввода в эксплуатацию рулежных дорожек. Мероприятие пройдет в рамках форума и выставки «Транспорт России — 2025». Об этом сообщил подрядчик проекта АО «Новосибирскавтодор».

В компании отметили, что в рамках телемоста в открытии дорожек примет участие министр транспорта РФ Андрей Никитин и губернатор области Андрей Травников. Непосредственно в аэропорту на мероприятии будут работать генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Евгений Туриев, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич и председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Федор Николаев, замминистра транспорта области Евгений Тюрин, врио начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства воздушного транспорта Сергей Югов и генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Константин Фуряев.

Напомним, строительство рулежных дорожек РД-P и РД-F в цементобетонном покрытии общей протяженностью 1700 м велось в рамках второго этапа реконструкции аэропортового комплекса «Толмачево».  Новый объект станет второй рулежной дорожкой, соединяющий перрон с ИВПП-2. Ввод РД-P и РД-F в эксплуатацию позволит сократить время руления от взлётно-посадочной полосы до мест стоянки с 20 до 5 минут, что, в свою очередь, увеличит количество взлетно-посадочных операций в 2 раза, с 24 до 42 в час.

Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» ведется в рамках реализации федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который входит в состав национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры»

Генеральный подрядчик на объекте — АО «Новосибирскавтодор».

В целом реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Главгосэкспертиза одобрила изменения в проект реконструкции аэропорта Толмачево.

Фото Flickr, автор: Gensa Gensa.

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
