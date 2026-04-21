Новосибирская стюардесса встретила британского блогера в Дагестане

Стюардесса из Новосибирска Юлия встретила известного в Сибири блогера Уилла Эггертона в горах Дагестана. Он приехал во время второй волны масштабного потопа и присоединился к субботнику, помогая местным жителям. Блогер также призвал своих подписчиков помочь пострадавшим.

— Когда я ему сказала, что мы из Новосибирска, он сразу сказал, что Новосибирск — это очень клёво, и ему очень понравилось в городе», — рассказала Юлия изданию Om1 Новосибирск.

Девушка сообщила, что в разговоре с ней блогер рассказал о своём желании вновь посетить город.

Напомним, Уилл Эггертон родился в Манчестере, но вырос в маленьком городке близ Бристоля. Он давно интересовался странами СНГ, особенно Россией, и в 2015 году начал путешествие по стране, получив белорусскую визу, которая позволяет посещать и РФ.

В октябре 2025 года он прогулялся по Новосибирску в шортах и его фото, сделанные местными жителями, разошлись в соцсетях.

В феврале 2026 года он был в Новосибирске, а также посетил Бердск.

Молодой человек активно совершенствовует русский язык, который начал учить ещё в студенческие годы. Теперь он свободно общается с жителями России, не испытывая никаких трудностей.

