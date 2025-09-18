Летом новосибирцы подключались к деловым онлайн-встречам с пляжей и парков

Этим летом аналитики цифровой экосистемы МТС изучили активность новосибирских компаний на платформе МТС Линк, предназначенной для делового общения и совместной работы. Согласно исследованию, число онлайн-встреч возросло на 11%. При этом использование инструментов с искусственным интеллектом (ИИ) во время созвонов и мероприятий увеличилось почти вдвое.

Наибольший интерес у пользователей из Новосибирской области вызвала функция автоматического создания кратких итогов встреч. Виртуальный ассистент анализирует ход онлайн-собрания и формирует письменный отчет, фиксируя ключевые решения, задачи и сроки их реализации. На втором месте по популярности – преобразование аудио- и видеозаписей в текст. Функция транскрибации позволяет оперативно получать текстовую версию речи выступающих на вебинарах или участников встреч. Замыкает тройку лидеров опция использования ИИ для изменения аудио- и видеоэффектов, а именно, размытия или замены фона, применения цифровых аватаров и масок.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что рост онлайн-активности летом связан с увеличением числа сотрудников, работающих удалённо. Благодаря этому они могут эффективно взаимодействовать с коллегами, находясь в любой точке города и за его пределами. Анализ больших данных (Big Data) показывает повышенную активность абонентов в будние дни в таких популярных городских местах, как Михайловская набережная, парк Арена и улица Ленина. Также наблюдалась высокая активность абонентов в дачных поселках, расположенных на берегах рек Обь и Бердь, где отдыхающие активно использовали мобильный интернет.