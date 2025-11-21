Рекламодателям

Новосибирцам предлагают кодирование от шопоголизма

  • 21/11/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцам предлагают кодирование от шопоголизма
Психолог считает такое лечение слишком радикальной мерой

Частные клиники в России начали предлагать курс из четырёх консультаций с психотерапевтом для пациентов с непреодолимой тягой к покупкам. Стоимость курса варьируется от 20 до 40 тысяч рублей. Если ситуация серьёзнее, больных направляют в реабилитационные центры, где стоимость пребывания составляет от 2 до 5 тысяч рублей в сутки.

Лечение шопоголизма может включать медикаментозную терапию, если у пациента диагностированы депрессия, тревожность или другие психические расстройства. В таких случаях врачи назначают антидепрессанты или стабилизаторы настроения.

Для коррекции поведения также применяют гипнотерапию. Она, по словам специалистов, помогает изменить отношение к покупкам. Рекламные материалы утверждают, что такие программы дают возможность избавиться от зависимости и взять под контроль свои расходы, а значит, и жизнь в целом.

— Сейчас социально неприемлемые аддикции, то есть зависимости, меняются на социально приемлемые. Раньше они были в основном химические: наркомания, табакокурение, алкоголь. Современное поколение практически не употребляет спиртное, ведёт здоровый образ жизни, но всё равно остались люди, предрасположенные к зависимостям. Шопоголизм, трудоголизм, чрезмерное увлечение спортом — это тоже зависимости, только социально приемлемые. В прошлом, чтобы избавиться от «плохой», порицаемой обществом тяги, уходили в ту, которая не несёт очевидного вреда здоровью, это было как бы возможностью излечиться от более пагубной. Сейчас же в этом нет необходимости, — рассказала Горсайту психолог Екатерина Сизикова.

Эксперт утверждает: если человек покупает вещи, которые ему не нужны, а просто поднимают настроение, это уже зависимость. Речь идет о покупках, которые приносят радость. Когда человек не может испытывать положительные эмоции в данный момент, он часто прибегает к импульсивным тратам. Но потом эти вещи оказываются бесполезными.

Психолог считает кодирование от шопоголизма слишком радикальной мерой. Это не просто привычка тратить деньги, а нехватка ярких эмоций и невозможность чувствовать себя здесь и сейчас. По ее словам, лучше предложить таким людям длительную психотерапию. Она поможет разобраться в своих чувствах, понять, как получать удовольствие от жизни без лишних трат и ненужных покупок.

Напомним, на распродажах с 10 по 12 ноября оборот интернет-магазинов в Новосибирской области увеличился на 9% к уровню прошлой акции. Количество оплат выросло на 5%, а средний чек — на 3%, до 1 998 рублей. В основной день распродажи — 11 ноября — обороты остались на уровне прошлого года, при этом число покупок увеличилось на 4%. Средний чек в этот день снизился на 4% и составил 2 107 рублей.

По данным ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), оборот компаний Новосибирской области в онлайн-торговле за шесть месяцев 2025 года составил 98,8 млрд рублей. Наиболее активно через интернет в 2025 году покупали продукты питания (27,7 млрд, годом ранее 19,5 млрд). На втором месте цифровая и бытовая техника (22 млрд, годом ранее — 11,5 млрд), на третьем одежда и обувь (21,3 млрд, годом ранее 12 млрд), на четвертом — мебель и товары для дома (21 млрд, годом ранее — 13,5 млрд). То есть динамика прироста заказов через интернет в Новосибирске выше, чем в среднем по России.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские эксперты поддержали инициативу о запрете детского шампанского.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
