Осеннее тепло задержится в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирске на следующей неделе ожидается относительно тёплая и спокойная погода. Об этом сообщают синоптики. Максимально воздух прогреется до +7 градусов, также возможны дожди и дождь со снегом.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в городе будет ещё теплее: воздух днём прогреется до +7 градусов в пятницу и субботу. В течение недели температура днём будет варьироваться от +4…+7 градусов, ночью — от -1…+5 градусов. В Новосибирске будет облачно, возможна переменная облачность, а к концу недели — дожди.

Gismeteo предупреждает: в течение недели температура воздуха днём составит от +3…+6 градусов, ночью — от +3…-1 градуса. В основном ожидается пасмурная или облачная погода, возможны осадки в виде дождя и снега.

«Западно-сибирское УГМС» сообщает, что на этой неделе днем температура будет колебаться от +2…+7 градусов, а ночью — опускаться до -1…-6 градусов, местами до -11. По прогнозам Гидрометцентра, в городе преимущественно без осадков.

