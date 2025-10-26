В Новосибирске снесут корпуса инфекционной больницы за 14 миллионов

Здания областной инфекционной больницы №1 в центре Новосибирска снесут до конца года. Подрядчика определили на аукционе, где цена контракта упала втрое. В конкурсе на снос комплекса зданий по улицам Семьи Шамшиных и Ядринцевской участвовали семь компаний. Победу одержала фирма, предложившая 14,3 миллиона рублей вместо заявленных 46,1 миллиона.

Подрядчику нужно разобрать восемь зданий: лечебный, лабораторный, патологоанатомический корпуса, диспансер, административное здание, аптеку, пищеблок и проходную. Затем предстоит вывезти строительный мусор. Сроки сжатые: всего 40 дней. Значит, к началу декабря «инфекционка» в центре города исчезнет навсегда.

Новосибирская областная клиническая инфекционная больница №1 переехала в новый медицинский комплекс в поселке Садовый. Старые здания и участок в центре города передали в собственность государства. После сноса освободятся два земельных участка в сердце Новосибирска.

В 2025 году городская инфекционная больница №1 отметила свой 121-й день рождения. С 1904 года она располагалась в небольшом съемном здании на улице Ядринцевской. В последующие годы, в 1934, 1936 и 1940, появились новые корпуса. Общая площадь земельного участка, принадлежащего Новосибирской области, составляет 2,5 га.

Эксперты рынка недвижимости считают площадку на улице Семьи Шамшиных, где сейчас стоит опустевшая больница, одним из самых привлекательных активов. Они прогнозируют, что борьба за этот участок между застройщиками будет напряженной.

