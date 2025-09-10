Рекламодателям

«Рубль вышел из фазы стабильности»: стоимость доллара в банках Новосибирска начала расти

  • 10/09/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
«Рубль вышел из фазы стабильности»: стоимость доллара в банках Новосибирска начала расти
Эксперты ждут, что курс валюты США вернется к уровням начала 2025 года

Валютная пара USD/RUB на межбанковском рынке 9 сентября поднялась в район 83,4 руб. — это максимум с конца апреля. Напомним, пару месяцев ранее он торговался в диапазоне 77,5-80,0 руб. В новосибирских банках 9 сентября доллар можно было купить по цене от 82,3 до 96 рублей. Сотрудники финансовых организаций пояснили Infopro54, что повышения спроса на валюту не наблюдают.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, рубль вышел из летней фазы стабильности.

— Можно сказать, что сейчас мы видим подтверждение классического правила: чем дольше цена на актив стоит на месте, тем сильнее должен быть выход из этой консолидации, — заявил эксперт.

Он перечислил факторы, влияющие на динамику курса рубля в сентябре:

  • Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Правительство РФ не хочет дальнейшего укрепления курса рубля.
  • Геополитические события. Возможно, что в сентябре станут более ясны перспективы мирных переговоров России и Украины. От этого зависит вероятность ужесточения санкций против РФ.
  • Ключевая ставка ЦБ РФ снижается. В сентябре Банк России может пересмотреть ее на 100-200 б.п. Эксперты «Финам» полагают, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики может негативно сказаться на курсе рубля.
  • Снизились объемы продажи валюты экспортерами. В августе компании продали $6,2 млрд — это минимум за 3,5 года.
  • В августе в России начал расти спрос на валюту и составил $33,4 млрд против $26,2 млрд в июле. На рынке формируется дефицит валюты.

Александр Потавин также дал прогноз по среднему курсу доллара: в сентябре-декабре он может быть на уровне 86,4 руб.; в 2026 году — 96,0 руб. Напомним, в интервью РБК на Восточном экономическом форуме высказал глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что текущий курс рубля все еще «высоковат и плохо отражается на бюджете». По его словам, уровень 90 рублей за доллар «был бы не перебор».

— Мы ожидаем, что курс доллара (евро, юаня) будет постепенно возвращаться к тем значениям, которые мы видели в начале 2025 года, — подчеркнул Потавин.

Напомним, биржевой курс доллара на 1 января 2025 года взлетал почти до 114 рублей.  В феврале он находился на уровне 86 рублей.

Потавин не исключил, что ослабление курса рубля приведет к ускорению инфляции.

По оценке аналитиков, опрошенных РБК, в сентябре-декабре средняя ставка ЦБ будет на уровне 16%, а в 2026 году —13,2%. Напомним, выступавший на ВЭФ глава «Сбербанка» Герман Греф заявлял, что в России уже наблюдается «техническая стагнация». Он предлагал радикально снизить ключевую ставку ЦБ. Эксперты предупреждали, что это может привести к стремительному оттоку средств с депозитов банков и новому разгону инфляции.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, в июле 2025 года рост цен в магазинах Новосибирска почти остановился. Инфляцию раскручивало повышение стоимости услуг ЖКХ.

Ранее редакция рассказывала о прогнозе экспертов по динамике ключевой ставки

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

5 051

Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : курс доллара ключевая ставка инфляция


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
ИТ-компании Новосибирска заплатили более семи млрд рублей налогов
10/09/25 17:30
Бизнес Власть Технологии
«Интервидение-2025»: Россия принимает 24 страны в финале конкурса
10/09/25 17:10
Финансы
Эксперты рынка назвали популярные марки новых автомобилей в Новосибирске
10/09/25 17:00
Две новые поликлиники откроют свои двери для пациентов в Новосибирске
10/09/25 16:10
Власть
Новосибирские проекты вошли в план развития инфраструктуры до 2036 года
10/09/25 16:00
Власть Экономика
Цифровые помощники запишут пациента на прием, повысят качество диагностики и избавят врачей от заполнения документов
10/09/25 15:45
Технологии
«Безопасный город» настраивается на выявление воришек в магазинах Новосибирска
10/09/25 15:30
Бизнес Власть Город Право&Порядок
Казарму военного училища в Новосибирске снесли после критики главы Минобороны
10/09/25 15:00
Власть Общество
В Новосибирске создали «вегетарианский» фермент для производства сыров
10/09/25 14:00
Агропром Бизнес Инновации
Почему инвестировать в новостройки в 2025 году — стратегически верное решение
10/09/25 13:56
Недвижимость
Губернатор принял участие в торжественном открытии окружного форума «ПроРегион»
10/09/25 13:50
Власть
Ввоз электромобилей в Сибирь увеличился на 15%
10/09/25 13:00
True Tech Champ: всероссийский чемпионат по программированию стартовал этой осенью
10/09/25 12:45
Технологии
Депутаты Госдумы предложили ограничить въезд в Россию семьям мигрантов
10/09/25 12:30
Власть Общество
Эксперты рассказали, куда чаще всего путешествуют жители Новосибирска
10/09/25 12:00
Туризм
Новосибирский парк получит 250 млн рублей на создание промышленной инфраструктуры
10/09/25 11:30
Бизнес Власть
Клуб Директоров: «Мотивация сотрудников на нестабильном рынке»
10/09/25 11:25
ПроБизнес
В Новосибирске вандалы разбирают исторические здания Военного городка
10/09/25 11:00
История Культура Общество
«Рубль вышел из фазы стабильности»: стоимость доллара в банках Новосибирска начала расти
10/09/25 9:30
Власть Общество Финансы
«Осиплость, головная боль и снова нет обоняния»: новосибирский врач рассказала, как сейчас болеют COVID-19
10/09/25 9:00
Медицина Общество
Популярное
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять