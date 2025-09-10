«Рубль вышел из фазы стабильности»: стоимость доллара в банках Новосибирска начала расти

Валютная пара USD/RUB на межбанковском рынке 9 сентября поднялась в район 83,4 руб. — это максимум с конца апреля. Напомним, пару месяцев ранее он торговался в диапазоне 77,5-80,0 руб. В новосибирских банках 9 сентября доллар можно было купить по цене от 82,3 до 96 рублей. Сотрудники финансовых организаций пояснили Infopro54, что повышения спроса на валюту не наблюдают.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, рубль вышел из летней фазы стабильности.

— Можно сказать, что сейчас мы видим подтверждение классического правила: чем дольше цена на актив стоит на месте, тем сильнее должен быть выход из этой консолидации, — заявил эксперт.

Он перечислил факторы, влияющие на динамику курса рубля в сентябре:

Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Правительство РФ не хочет дальнейшего укрепления курса рубля.

Геополитические события. Возможно, что в сентябре станут более ясны перспективы мирных переговоров России и Украины. От этого зависит вероятность ужесточения санкций против РФ.

Ключевая ставка ЦБ РФ снижается. В сентябре Банк России может пересмотреть ее на 100-200 б.п. Эксперты «Финам» полагают, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики может негативно сказаться на курсе рубля.

Снизились объемы продажи валюты экспортерами. В августе компании продали $6,2 млрд — это минимум за 3,5 года.

В августе в России начал расти спрос на валюту и составил $33,4 млрд против $26,2 млрд в июле. На рынке формируется дефицит валюты.

Александр Потавин также дал прогноз по среднему курсу доллара: в сентябре-декабре он может быть на уровне 86,4 руб.; в 2026 году — 96,0 руб. Напомним, в интервью РБК на Восточном экономическом форуме высказал глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что текущий курс рубля все еще «высоковат и плохо отражается на бюджете». По его словам, уровень 90 рублей за доллар «был бы не перебор».

— Мы ожидаем, что курс доллара (евро, юаня) будет постепенно возвращаться к тем значениям, которые мы видели в начале 2025 года, — подчеркнул Потавин.

Напомним, биржевой курс доллара на 1 января 2025 года взлетал почти до 114 рублей. В феврале он находился на уровне 86 рублей.

Потавин не исключил, что ослабление курса рубля приведет к ускорению инфляции.

По оценке аналитиков, опрошенных РБК, в сентябре-декабре средняя ставка ЦБ будет на уровне 16%, а в 2026 году —13,2%. Напомним, выступавший на ВЭФ глава «Сбербанка» Герман Греф заявлял, что в России уже наблюдается «техническая стагнация». Он предлагал радикально снизить ключевую ставку ЦБ. Эксперты предупреждали, что это может привести к стремительному оттоку средств с депозитов банков и новому разгону инфляции.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, в июле 2025 года рост цен в магазинах Новосибирска почти остановился. Инфляцию раскручивало повышение стоимости услуг ЖКХ.

Ранее редакция рассказывала о прогнозе экспертов по динамике ключевой ставки.