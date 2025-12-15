Рекламодателям

Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО

  • 15/12/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО
Общественники направили письмо губернатору

Новосибирские отцы обратились к властям с просьбой снизить стоимость полисов ОСАГО в регионе. Они направили письмо губернатору Андрею Травникову. Об этом общественники сообщили в соцсетях.

Председатель Союза отцов Сергей Майоров заявил, что Новосибирская область и Ингушетия оказались в «красной зоне» из-за увеличения случаев мошенничества со страховыми выплатами. Это приводит к росту стоимости ОСАГО для всех законопослушных водителей, что негативно сказывается на семейных бюджетах.

Общественники призывают полицию активнее бороться с автоподставами и мошенничеством. Они подчеркивают, что рост цен на страховки ведет к увеличению расходов на транспорт, что, в свою очередь, сказывается на стоимости продуктов и товаров в магазинах.

— Просим вас защитить наши семьи! Наш регион не должен возглавлять «антирейтинг» территорий, а семьи – «оплачивать» деятельность мошенников. Со своей стороны обещаем оказать необходимую общественную поддержку, в том числе информационное содействие, — говорится в сообщении.

Напомним, на минувшей неделе на круглом столе в ТАСС представитель Центрального банка Василий Кулаков рассказал о повышении коэффициента ОСАГО с 1,56 до 3,12. Он объяснил это убыточностью региона. За год выплаты превысили премии на 2,6 миллиарда рублей.

—  Средний размер выплаты в области на 50% выше, чем в среднем по России, а частота ДТП — на 46% больше, — напомнил Василий Кулаков.

Центробанк признает возможность пересмотра тарифа при улучшении ситуации со страховым мошенничеством.

Ранее редакция сообщала о том, что подорожание ОСАГО в Новосибирске может увеличить число водителей без полисов.

Источник фото:Freepik / Автор — xb100

823

Рубрики : Общество Власть Страхование

Регионы: Новосибирск

Теги : тарифы повышение ОСАГО


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска
15/12/25 16:00
Бизнес Право&Порядок
Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО
15/12/25 15:30
Власть Общество Страхование
Новосибирский бизнес не потянет повышенный коэффициент по ОСАГО
15/12/25 15:00
Страхование Финансы
Новосибирский Кубок Первого канала назван лучшим в истории
15/12/25 14:30
Общество Спорт
ИИ вместо творчества: проекты новосибирских студентов оценили эксперты рынка HoReCa
15/12/25 14:00
Бизнес Образование
Эксперт из Новосибирска рассказала, способен ли ИИ заменить косметолога
15/12/25 13:30
Общество Технологии
Новосибирский экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки в декабре
15/12/25 13:00
Банки Общество
«Никто не ждал вирус так рано»: жители Новосибирска скупают подорожавшие тесты для диагностики гриппа и ковида
15/12/25 12:00
Общество
Истории женщин-героинь ВОВ ожили в школьных проектах Новосибирской области
15/12/25 11:45
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области
15/12/25 11:30
Общество
В Новосибирске ищут подрядчика для содержания трамвайных путей города
15/12/25 11:00
Власть Город Транспорт
«Росатом» выходит на рынок электрозаправок Новосибирска
15/12/25 10:00
Бизнес Транспорт
Деньги инвесторов пошли на российский фондовый рынок
15/12/25 9:00
Финансы
Статус «Культурная столица 2027 года» Новосибирску не достался
15/12/25 8:32
Город Культура Общество
Новосибирские таксисты присоединились к российской «тихой забастовке»
15/12/25 8:00
Бизнес Общество
В Госдуме предложили установить налоговые льготы для пенсионеров и предпенсионеров
14/12/25 19:00
Власть Общество
Резкую смену погоды обещают синоптики в Новосибирске
14/12/25 17:00
Общество
Новосибирск вошел в сеть визовых центров Кипра
14/12/25 15:00
Бизнес Туризм
В Новосибирске проводят опрос об уровне безопасности и протестных настроениях
14/12/25 13:00
Город Общество
В новосибирском отделении «ЕР» обновился состав президиума и политсовета
14/12/25 11:00
Власть Политика
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять