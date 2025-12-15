Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО

Новосибирские отцы обратились к властям с просьбой снизить стоимость полисов ОСАГО в регионе. Они направили письмо губернатору Андрею Травникову. Об этом общественники сообщили в соцсетях.

Председатель Союза отцов Сергей Майоров заявил, что Новосибирская область и Ингушетия оказались в «красной зоне» из-за увеличения случаев мошенничества со страховыми выплатами. Это приводит к росту стоимости ОСАГО для всех законопослушных водителей, что негативно сказывается на семейных бюджетах.

Общественники призывают полицию активнее бороться с автоподставами и мошенничеством. Они подчеркивают, что рост цен на страховки ведет к увеличению расходов на транспорт, что, в свою очередь, сказывается на стоимости продуктов и товаров в магазинах.

— Просим вас защитить наши семьи! Наш регион не должен возглавлять «антирейтинг» территорий, а семьи – «оплачивать» деятельность мошенников. Со своей стороны обещаем оказать необходимую общественную поддержку, в том числе информационное содействие, — говорится в сообщении.

Напомним, на минувшей неделе на круглом столе в ТАСС представитель Центрального банка Василий Кулаков рассказал о повышении коэффициента ОСАГО с 1,56 до 3,12. Он объяснил это убыточностью региона. За год выплаты превысили премии на 2,6 миллиарда рублей.

— Средний размер выплаты в области на 50% выше, чем в среднем по России, а частота ДТП — на 46% больше, — напомнил Василий Кулаков.

Центробанк признает возможность пересмотра тарифа при улучшении ситуации со страховым мошенничеством.

Ранее редакция сообщала о том, что подорожание ОСАГО в Новосибирске может увеличить число водителей без полисов.