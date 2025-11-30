Отменить комиссию на переводы средств между родственниками предложили в Госдуме

В Госдуме РФ предложили отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). Он считает, что таким образом это поможет снизить финансовую нагрузку на россиян и укрепить институт семьи.

Соответствующее обращение Чернышов направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной 30 ноября.

— В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве, — приводит фрагмент документа «РИА Новости».

Для отмены комиссии можно будет предоставить в банк заявление и соответствующие документы о родстве, такие как свидетельство о заключении брака или о рождении. При этом будет обеспечено полное соблюдение закона «О персональных данных».

Борис Чернышов отметил, что даже незначительные комиссионные сборы формируют дополнительную нагрузку на личный бюджет, а комиссия становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку, которая является фундаментальной ценностью и основой социальной стабильности.

Между тем, жителям Новосибирской области стали все чаще приходить уведомления из банков о блокировке при переводах между своими же счетами. Причиной тому является так называемый «антиотмывочный закон» 115-ФЗ.

Согласно закону, подозрительными могут показаться переводы крупных сумм, частые переводы, а также нетипичные операции, в том числе внезапное снятие крупной суммы. Аналитики banki.ru порекомендовали не дробить крупную сумму на множество мелких переводов, что позволит избежать блокировки счетов. О намерении совершить значительное перечисление стоит предупредить банк.

Кроме того, крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) будут включены в признаки мошеннических операций. Дело в том, что злоумышленники стали убеждать россиян перевести самому себе сбережения со своих счетов в других банках. Как пояснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, банки будут учитывать такую операцию, если в тот же день кто-либо попытается отправить деньги другому лицу, которому не переводил никаких средств в течение полугода.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 января 2026 года банки начнут проверять переводы новосибирцев самому себе. Центробанк расширил перечень мошеннических операций до 12 и ещё появилось два новых по операциям с цифровым рублём.