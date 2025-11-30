Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов

Новосибирцы, как и другие жители России, могут попасть под штрафные санкции за украшение новогодними электрическими гирляндами внешней стороны окон, фасадов и внутри подъездов многоквартирных домов. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом по КоАП РФ. Так, согласно статье 20.4 с граждан могут взыскать до 15 тысяч рублей, а с организаций — до 400 тысяч рублей.

Хаминский отмечает, что санкций можно избежать, если следовать определённым правилам. Например, ни в коем случае нельзя только по собственному желанию монтировать или демонтировать новогодние гирлянды и декорации. Всё должно быть согласовано с другими жильцами и с управляющими компаниями.

— Самовольный монтаж декораций является нарушением прав других владельцев. А монтаж и демонтаж новогодних украшений не должен наносить ущерб отделке и конструкциям общего имущества. Также нельзя забывать и о правилах противопожарной безопасности: все украшения должны быть сертифицированы, — подчеркнул юрист в разговоре с РИА Новости.

Стоит отметить, что жители Новосибирска уже вовсю готовятся к Новому году: покупают тематические костюмы и ёлочные украшения, бронируют кафе и рестораны для корпоративов, планируют новогоднее меню, а некоторые даже установили в квартирах ёлки. Кстати, приобрести новогодние деревья можно на официальных площадках, которых в городе более сотни. В конце ноября мэр Новосибирска напомнил, что в предпраздничный период в городе будут регулярно проверять нелегальных ёлочных торговцев и привлекать их к ответственности. Нарушителей ждут штрафы и конфискация товара.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области начали мониторить цены на продукты для новогоднего стола и выяснили, что некоторые товары уже можно купить со скидками.