Рекламодателям

Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов

  • 30/11/2025, 10:00
Автор: Ольга Кирсанова
Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов
Перед тем, как «нарядить» здания, новосибирцам придётся согласовать это с УК

Новосибирцы, как и другие жители России, могут попасть под штрафные санкции за украшение новогодними электрическими гирляндами внешней стороны окон, фасадов и внутри подъездов многоквартирных домов. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом по КоАП РФ. Так, согласно статье 20.4 с граждан могут взыскать до 15 тысяч рублей, а с организаций — до 400 тысяч рублей.

Хаминский отмечает, что санкций можно избежать, если следовать определённым правилам. Например, ни в коем случае нельзя только по собственному желанию монтировать или демонтировать новогодние гирлянды и декорации. Всё должно быть согласовано с другими жильцами и с управляющими компаниями.

— Самовольный монтаж декораций является нарушением прав других владельцев. А монтаж и демонтаж новогодних украшений не должен наносить ущерб отделке и конструкциям общего имущества. Также нельзя забывать и о правилах противопожарной безопасности: все украшения должны быть сертифицированы, — подчеркнул юрист в разговоре с РИА Новости.

Стоит отметить, что жители Новосибирска уже вовсю готовятся к Новому году: покупают тематические костюмы и ёлочные украшения, бронируют кафе и рестораны для корпоративов, планируют новогоднее меню, а некоторые даже установили в квартирах ёлки. Кстати, приобрести новогодние деревья можно на официальных площадках, которых в городе более сотни. В конце ноября мэр Новосибирска напомнил, что в предпраздничный период в городе будут регулярно проверять нелегальных ёлочных торговцев и привлекать их к ответственности. Нарушителей ждут штрафы и конфискация товара.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области начали мониторить цены на продукты для новогоднего стола и выяснили, что некоторые товары уже можно купить со скидками.

Изображение сгенерировано нейросетью

1 400

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : штрафы Новогоднее оформление


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов
30/11/25 10:00
Общество Право&Порядок
Роскачество: в России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом
29/11/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня
29/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Как изменятся программы лояльности банков в 2026 году
29/11/25 16:00
Финансы
Новые законы декабря повлияют на повседневную жизнь новосибирцев
29/11/25 15:00
Власть Общество
Для реабилитации инвалидов в Новосибирске закупят 150 «говорящих книг»
29/11/25 14:00
Бизнес Власть Общество
В такси Новосибирска появились локализованные автомобили
29/11/25 13:00
Общество
«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте
29/11/25 12:00
ВЭД Культура Образование Общество
В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты
29/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%
29/11/25 10:00
Финансы
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в 300 метрах от школ
29/11/25 9:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирский театр показал сказку Андерсена в эстетике мультивселенных
28/11/25 19:00
Культура Общество
Новосибирские пилоты дронов вошли в сборную России
28/11/25 18:30
Образование Спорт Технологии
В Новосибирске основной аудиторией страшных квестов стали подростки
28/11/25 18:00
Бизнес Общество
«Бизнес-Фест» «Сбера» в Новосибирске стал точкой притяжения для бизнеса
28/11/25 17:38
Банки
На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей
28/11/25 17:30
Бизнес Власть Туризм
Новосибирск в топе по количеству ИП: где предпринимателям взять деньги для бизнеса
28/11/25 16:45
Бизнес
Трое работников пострадали на предприятии под Новосибирском
28/11/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране
28/11/25 16:25
Бизнес
На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел
28/11/25 16:15
Общество
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять