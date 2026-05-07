Нам нужно пересмотреть базу градостроительной политики и понять к чему мы идем

— По нашей оценке, договоры КРТ достаточно четко отражают пять целей. И только пятая из них — улучшение жилищных условий. Первые пять — это инвестиционные и бюджетные средства, места приложения труда, устойчивость транспортной и инженерной инфраструктуры. На наш взгляд, из-за того, что не учитываются все цели, сейчас накопился ворох несостыковок между региональным и местным законодательством по КРТ. Ситуационный менеджмент в сфере вовлечения в оборот городской земли привел к своим результатам.

Новосибирск развивается неравномерно. В какой-то части он сверхплотен, в какой-то — максимально разрежен. Если мы говорим о промзонах, которые застраиваются и имеют площадь больше 5 гектаров, то они попадают в новый норматив, определенный прокуратурой. Но есть очень мелкие кусочки территории, которые надо осмысливать. Для малых и крупных территорий необходимо разрабатывать мастер-план и финансово-экономическое обоснование развития территории перед заключением договора, где определяются границы влияния этого земельного участка. Нужно считать входящий и исходящий поток личного транспорта, локальную нагрузку на объекты не только образования, но и культуры. У нас в Новосибирске есть ряд объектов в центре города, соседствующих с крайне ветхими объектами культуры. Поэтому, говоря о комплексном развитии, мы должны анализировать в рамках мастер-плана все эти моменты и выносить комплексные решения, в которых прописаны обязательства двух сторон.

Сейчас много говорят о том, что мы должны заставить застройщика оплачивать места в детских садах и школах. А если в данной локации школ и детсадов достаточно, но требуется развитие объектов культуры, появление нового производственного объекта как места приложения труда?

На наш взгляд, нужно пересмотреть базу градостроительной политики и понять, к чему мы идем: и на 0,35 гектара можно построить шикарный объект, а на 5 гектарах возвести нечто невнятное в виде «спальника». У нас много примеров и того, и другого. Мы предлагаем посмотреть на ситуацию с точки зрения проектного подхода, и тогда тема про 5 гектаров уйдет с повестки.

В чем же сила КРТ, если ее считать правильно? В том, что на территории в балансе должна быть жилая, социальная, культурная застройка. Сегодня мы сильно отстаем по развитию культурной составляющей. Например, в Новосибирске за последние 30 лет не построен ни один культурный центр, а они также является частью градостроительной политики. В этом смысле КРТ — инструмент, в котором есть баланс развития территории инвестора, баланс региональных и городских амбиций мэрии города Новосибирска, федеральное влияние. На федеральном уровне КРТ сейчас очень хорошо используется для создания технопарков, креативных кластеров. Для города это возможность перезагрузить себя, но для этого на КРТ нужно посмотреть шире и с разных сторон. Пора приступить к более подробному изучению территории Новосибирска ― и здесь необходима консолидация власти, бизнеса и профессионального сообщества для выработки вектора развития города и новой градостроительной политики на ближайшие годы. Вся ситуация с запретительными мерами об этом свидетельствует ― необходимо создание института развития города!