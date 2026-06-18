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Первый крематорий в Омске: здание готово, открытие откладывается

Автор: Артем Рязанов

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Крематорий в районе Надеждинского сельского поселения планировали открыть в декабре 2025 года

В Омске достроили первый в городе крематорий — одноэтажное здание на Красноярском тракте (недалеко от Омска). Около него убрали строительный забор. При этом территория вокруг сооружения пока не благоустроена. Официальных заявлений об открытии объекта пока не поступало.

Изначально сдать крематорий в районе Надеждинского сельского поселения планировали в декабре 2025 года, позже срок перенесли на 2026 год. По последним данным, запуск ожидали в августе–сентябре.

Как отмечает omsk.aif.ru, застройщиком выступает московская компания «Помощь». Главная причина задержек — логистические сложности с привлечением иностранных специалистов: им предстоит настроить сложное оборудование и провести обучение персонала.

Запуск крематория может заметно снизить стоимость похоронных услуг в регионе. Предварительная цена услуги для жителей Омска — от 19 до 26 тысяч рублей, что примерно в три раза дешевле традиционного захоронения.

Стоит отметить, что крематории в России есть только в 23 городах. Умерших омичей ранее возили на кремацию в Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что крематорий в Новосибирске вернулся в общую собственность братьев Якушиных.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : крематорий

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Служитель Новосибирского крематория рассказал об огненных погребениях

Автор: Артем Рязанов

Новосибирец Сергей Израйлев, известный в соцсетях как служитель крематория, снимает ролики о ритуальных услугах, которые набирают миллионы просмотров. Его канал имеет 34 тысячи подписчиков.

Он работает в крематории почти девять лет начальником газовой службы, начав с должности инженера-энергетика, где занимался техническим обслуживанием территории. Специалист провёл более тысячи огненных погребений, сейчас времени на это не остаётся, много другой работы.

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В «Новосибирский крематорий» пришли приставы

Автор: Юлия Данилова

Сегодня, 7 марта, в «Новосибирский крематорий» приехали приставы и СОБР.  Об этом сообщил адвокат Дмитрий Шитов в своем телеграм-канале и выложил соответствующее видео. Он отметил, что представители власти «стоят на входе и ждут разрешения, чтобы зайти».

Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин подтвердил Infopro54, что видео достоверное и приставы приезжали в крематорий.

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За год кремация умерших в Бердске подорожала в два раза

Автор: Юлия Данилова

Исполняющий обязанности главы Бердска Сергей Лавров подписал постановление о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые МБУ «Центр муниципальных услуг Бердска». Согласно документу, на гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в 2025 году закладывается 14 158 рублей. В перечень входит оформление документов, необходимых для погребения, облачение тела, предоставление гроба, перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий), погребение, в том числе, стоимость рытья стандартной могилы. Кремация будет стоить 27 117 рублей. Причем, 20 тысяч из этой суммы выделяется на погребение, 10 тысяч непосредственно на кремацию.

Услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению, остальным категориям граждан в 2025 году в Бердске будут стоить 15 461 и 25 253 рублей соответственно.

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Для крематориев и колумбариев могут создать государственно-частные партнерства

Автор: Юлия Данилова

В Госдуму поступили поправки к федеральному закону №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве (ГЧП)». В поправках предлагается включить в список объектов, которые можно строить в рамках ГЧП, крематории, стены для скорби и другие здания и сооружения для погребения умерших. Об этом сообщил «Коммерсант».

Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин назвал эту инициативу интересной. По его словам, сейчас на территории России работают 35 крематориев, большая часть из них была построена в 2000-2022 годах. Сейчас интерес инвесторов к этой теме падает. Удачных новых государственных проектов в этой сфере в принципе нет.

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От рака желудка умер основатель новосибирского крематория

Автор: Марина Санькова

По сообщению КП-Новосибирск, умер владелец и основатель новосибирского крематория Сергей Якушин. Он впервые в России организовал международную выставку «Некрополь», был новатором в сфере похоронного дела.

— 4 июля ушел из жизни Якушин Сергей Борисович. О времени прощания будет сообщено чуть позже, — указано в сообщении на сайте новосибирского крематория

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