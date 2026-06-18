Первый крематорий в Омске: здание готово, открытие откладывается

В Омске достроили первый в городе крематорий — одноэтажное здание на Красноярском тракте (недалеко от Омска). Около него убрали строительный забор. При этом территория вокруг сооружения пока не благоустроена. Официальных заявлений об открытии объекта пока не поступало.

Изначально сдать крематорий в районе Надеждинского сельского поселения планировали в декабре 2025 года, позже срок перенесли на 2026 год. По последним данным, запуск ожидали в августе–сентябре.

Как отмечает omsk.aif.ru, застройщиком выступает московская компания «Помощь». Главная причина задержек — логистические сложности с привлечением иностранных специалистов: им предстоит настроить сложное оборудование и провести обучение персонала.

Запуск крематория может заметно снизить стоимость похоронных услуг в регионе. Предварительная цена услуги для жителей Омска — от 19 до 26 тысяч рублей, что примерно в три раза дешевле традиционного захоронения.

Стоит отметить, что крематории в России есть только в 23 городах. Умерших омичей ранее возили на кремацию в Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что крематорий в Новосибирске вернулся в общую собственность братьев Якушиных.