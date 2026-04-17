Новосибирская охотница на медведей рассказала о своей коллекции

31-летняя сибирячка Фрида Линч активно путешествует. У неё есть коллекция черепов, сотни плюшевых акул и мини-зоопарк. Также она увлекается охотой и сама добыла медведя.

Фрида переехала в Новосибирск из Иркутска, где три года обустраивалась с сыном. Сейчас работает курьером, занимается клинингом и шьёт кожаные изделия на заказ.

— Я сменила очень много профессий. Самые продолжительные этапы моей карьеры — работа продавцом товаров для рукоделия (три года) и барменом (по четыре года в Новосибирске и Иркутске). Была даже своя фотостудия. А кожевничество идёт со мной рука об руку уже десять лет, — рассказала собеседница Горсайта.

Фрида Линч — это творческий псевдоним, который девушка планирует официально оформить. Однако пока у неё не хватает времени на эти бюрократические процедуры.

Сибирячка с детства обожала животных. Родители говорили ей: «Вырастешь — заведи кого хочешь». Став взрослой, Фрида создала у себя дома настоящий мини-зоопарк. Там живут канадский сфинкс, королевская змея Брукса, свиноносый уж, эублефар и паук-птицеед. Кроме того, у неё есть аквариумные лягушки, сомики и кормовые мыши.

Сибирячка Фрида увлекается охотой и анатомией. Для неё ружьё — это не просто инструмент, а способ взаимодействия с природой. Интерес к анатомии проявился у неё с детства, что отразилось в её любви к черепам и акулам. У неё есть коллекция из 37 черепов, включая копии человеческих, и 138 плюшевых акул.

— Когда люди приходят ко мне в гости, они сначала даже не замечают полутораметровую полку-лесенку на фоне тёмных обоев с белыми объектами. А потом наступает момент удивления: широко раскрытые глаза, восторг и шквал вопросов — от «можно потрогать?» до «можно взять для фотосета?». Я не выделяю какой-то один особенный экспонат, у каждого своя история, — отметила жительница Новосибирска.

Фрида добыла медведя в охотничьей экспедиции в лесхоз для регулирования популяции кабанов. Сибирячка с дедом приехали первыми, проверили снаряжение и взяли лаек. По дороге Фрида, следуя за собаками, отошла от тропы. Потеряться не боялась, зная местность на километры.

Лайки начали рычать и копать сугроб, который медленно поднялся, обнажая чёрную мокрую шкуру. Охотница застыла, собаки держались на расстоянии, бегая по кругу.

— Дед крикнул: «Стреляй!» Медведь повернулся на звук и зарычал. Я вскинула ружьё, прицелилась в голову и нажала на спусковой крючок. Затем последовал второй выстрел. Ночью, когда мы притащили трофей к зимовью, нас встретили другие охотники. Они подшучивали над дедом: мол, хватку теряет, раз у медведя полголовы «в кашу». Тогда он молча ткнул пальцем в меня и ушёл к загону с собаками, — рассказала Фрида.

