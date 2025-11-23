Россиян предупредили о мошенниках, использующих письма от Роскомнадзора и ФСБ

Злоумышленники рассылают россиянам фальшивые документы от имени ФСБ и Роскомнадзора, сообщает МВД.

В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД отметили, что такие «официальные документы» содержат грубые ошибки: неправильные названия, фальшивые данные и нарушения в оформлении.

По данным МВД, преступники используют официальные эмблемы и поддельные «шапки» документов, чтобы создать видимость законности. Они оказывают психологическое давление на собеседников с помощью угроз штрафов, проверок и уголовной ответственности.

Преступники требуют действовать немедленно: установить программное обеспечение, позвонить или передать личные данные. Также в управлении отметили, что в поддельных документах часто отсутствуют контактные данные, такие как полные должности и телефоны исполнителей.

— Поэтому рекомендуем сохранить скриншоты таких документов и обратиться в правоохранительные органы, — заключили в киберполиции.

В сентябре МВД предупреждало россиян о новой схеме мошенников. Злоумышленники начали рассылать пожилым людям фальшивые сообщения от имени Пенсионного фонда России. Они предлагали увеличить пенсию на 30% благодаря специальному бонусу. Киберполиция напомнила, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России перестал существовать как отдельная структура.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске.