За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ущерб министерству культуры РФ от продажи билетов на несуществующие мероприятия составил почти 18 млн рублей

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям за мошенничество. Они организовали фиктивные культурные мероприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник. Обвиняемые получили условные сроки.

— Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет соответственно, — говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденные с июня по сентябрь 2022 года, действуя организованной группой, зарегистрировались на специальной платформе под видом предпринимательской деятельности. Они участвовали в программе «Пушкинская карта», организуя фиктивные культурные мероприятия.

— Участники организованной группы искали среди круга знакомых лиц с полным балансом на «Пушкинских картах», давали инструкции по покупке билетов на фиктивные мероприятия, затем распределяли денежные средства, полученные от покупки билетов, между собой, — отмечает пресс-служба региональной прокуратуры.

Министерство культуры РФ понесло ущерб почти на 18 млн рублей, а банк-оператор карты — более 11,5 млн рублей. Подсудимые частично возместили убытки. Требования потерпевших удовлетворены.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пойдут под суд за афёру с «Пушкинскими картами» на 22,5 млн рублей.

Источник фото:Freepik / Автор — rawpixel.com

