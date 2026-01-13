За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям за мошенничество. Они организовали фиктивные культурные мероприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник. Обвиняемые получили условные сроки.

— Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет соответственно, — говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденные с июня по сентябрь 2022 года, действуя организованной группой, зарегистрировались на специальной платформе под видом предпринимательской деятельности. Они участвовали в программе «Пушкинская карта», организуя фиктивные культурные мероприятия.

— Участники организованной группы искали среди круга знакомых лиц с полным балансом на «Пушкинских картах», давали инструкции по покупке билетов на фиктивные мероприятия, затем распределяли денежные средства, полученные от покупки билетов, между собой, — отмечает пресс-служба региональной прокуратуры.

Министерство культуры РФ понесло ущерб почти на 18 млн рублей, а банк-оператор карты — более 11,5 млн рублей. Подсудимые частично возместили убытки. Требования потерпевших удовлетворены.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пойдут под суд за афёру с «Пушкинскими картами» на 22,5 млн рублей.