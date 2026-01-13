Новосибирец получил травму из-за заваленного снегом тротуара

Жители Новосибирска недовольны состоянием пешеходной зоны на улице Техническая. Из-за несвоевременной уборки снега пешеходы подвергаются опасности быть сбитыми автомобилями. Один из местных жителей, Николай Емельянов, рассказал, что чуть не попал под колеса машины, возвращаясь домой по улице.

— Я вечером шёл по тротуару на Технической, тротуар был не очищен совсем. Была небольшая тропинка, совсем маленькая. Я шёл по ней и опасался, что споткнусь и укачусь под машину. Вот, собственно говоря, почти так оно и произошло. Я шёл и поскользнулся, потому что сугроб, который навален на тротуаре, имел наклон в сторону проезжей части, а в этот момент сбоку проезжала машина. Благо водитель вовремя среагировал, я тоже успел среагировать, все обошлось нормально, — поделился сибиряк с изданием Om1 Новосибирск.

Он отметил, что ситуация усугубилась погодными условиями — шёл сильный снег, и видимость была нулевой. Мужчина получил травму связок.

— Если я, взрослый мужчина, спортсмен, шёл и чуть не попал под колеса, если даже мне с трудом получается пробираться по этим сугробам, то что говорить о каких-нибудь пенсионерах, больных людях или детях, — резюмировал Николай.

Напомним, что весной 2025 года на Технической улице внедорожник Land Rover сбил пожилого мужчину. Водитель, 1993 года рождения, наехал на человека, которому на вид было около 60 лет. Мужчина шёл по дороге в том же направлении, что и машина. От полученных травм он скончался в больнице.

22 февраля 2024 года на этом участке дороги случилось похожее ДТП. Пожилой водитель Nissan сбил 18-летнего пешехода, который получил травмы и был доставлен в больницу. К счастью, молодой человек выжил.

Жители частного сектора Дзержинского района уже не раз поднимали вопрос по поводу безопасности пешеходов на Технической. Они беспокоятся за детей и пожилых соседей, которые вынуждены пробираться по улице, чтобы добраться до единственного отделения почты, магазинов и автобусной остановки. Один из водителей назвал эту улицу «дорогой смерти», подчёркивая её риски.

После нескольких происшествий на улице Технической наконец-то сделали тротуар. Однако зимой она вновь становится опасной для пешеходов из-за отсутствия безопасного покрытия.

Ранее редакция сообщала о том, что в поезде «Новосибирск — Новокузнецк» щели в окнах заделали монтажной пеной.