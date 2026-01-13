Поиск здесь...
Новосибирец получил травму из-за заваленного снегом тротуара

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Мужчина практически скатился под колеса автомобиля

Жители Новосибирска недовольны состоянием пешеходной зоны на улице Техническая. Из-за несвоевременной уборки снега пешеходы подвергаются опасности быть сбитыми автомобилями. Один из местных жителей, Николай Емельянов, рассказал, что чуть не попал под колеса машины, возвращаясь домой по улице.

— Я вечером шёл по тротуару на Технической, тротуар был не очищен совсем. Была небольшая тропинка, совсем маленькая. Я шёл по ней и опасался, что споткнусь и укачусь под машину. Вот, собственно говоря, почти так оно и произошло. Я шёл и поскользнулся, потому что сугроб, который навален на тротуаре, имел наклон в сторону проезжей части, а в этот момент сбоку проезжала машина. Благо водитель вовремя среагировал, я тоже успел среагировать, все обошлось нормально, — поделился сибиряк с изданием Om1 Новосибирск.

Он отметил, что ситуация усугубилась погодными условиями — шёл сильный снег, и видимость была нулевой. Мужчина получил травму связок.

— Если я, взрослый мужчина, спортсмен, шёл и чуть не попал под колеса, если даже мне с трудом получается пробираться по этим сугробам, то что говорить о каких-нибудь пенсионерах, больных людях или детях, — резюмировал Николай.

Напомним, что весной 2025 года на Технической улице внедорожник Land Rover сбил пожилого мужчину. Водитель, 1993 года рождения, наехал на человека, которому на вид было около 60 лет. Мужчина шёл по дороге в том же направлении, что и машина. От полученных травм он скончался в больнице.

22 февраля 2024 года на этом участке дороги случилось похожее ДТП. Пожилой водитель Nissan сбил 18-летнего пешехода, который получил травмы и был доставлен в больницу. К счастью, молодой человек выжил.

Жители частного сектора Дзержинского района уже не раз поднимали вопрос по поводу безопасности пешеходов на Технической. Они беспокоятся за детей и пожилых соседей, которые вынуждены пробираться по улице, чтобы добраться до единственного отделения почты, магазинов и автобусной остановки. Один из водителей назвал эту улицу «дорогой смерти», подчёркивая её риски.

После нескольких происшествий на улице Технической наконец-то сделали тротуар. Однако зимой она вновь становится опасной для пешеходов из-за отсутствия безопасного покрытия.

Ранее редакция сообщала о том, что в поезде «Новосибирск — Новокузнецк» щели в окнах заделали монтажной пеной.

Источник фото: Om1 Новосибирск

Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : Тротуар травма пешеход

Районы-лидеры по количеству гололедных травм назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 13 ноября по 10 декабря больше всего гололедных травм получили новосибирцы в Октябрьском районе города. В 2 больницы за помощью обратились 358 человек. Об этом стало известно на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска.

Далее «места в рейтинге» распределились следующим образом:

Читать полностью

Свыше 800 новосибирцев получили травмы на улицах города из-за гололеда

Автор: Юлия Данилова

По информации областного Минздрава, за две недели — с 6 по 19 ноября — травмы из-за гололеда получил 861 новосибирец. Об этом на сессии горсовета сообщил спикер Дмитрий Асанцев. Он подчеркнул, что это только данные травмпунктов без учета информации больниц скорой помощи.

— В прошлом году за две недели в травмопункты обратились 404 человека, в этом — уже в два раза больше. Причем речь идет о переломах, вывихах кистей рук, локтей, плечевой кости, а также переломах шейки тазобедренного сустава. Для пожилых людей последняя травма крайне серьезная, так ка после нее они практически не восстанавливаются и живут инвалидами в лежачем положении, — подчеркнул Асанцев.

Читать полностью

Медики назвали самые распространенные травмы самокатчиков в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году число травм среди самокатчиков в Новосибирске заметно уменьшилось. Теперь в поликлинику обращаются лишь 1-2 человека в день. Об этом рассказала заместитель главного врача новосибирской поликлиники №1 Анастасия Шуркевич.

— В этом году значительно меньше обращений по причине падения с самокатов либо ДТП с самокатами, — цитирует региональный Минздрав Шуркевич.

Читать полностью

В Новосибирске будут отремонтированы отсутствующие тротуары на улице Технической

Автор: Артем Рязанов

После трагического ДТП на улице Технической в Дзержинском районе Новосибирска городские власти поделились информацией о мерах безопасности, которые будут применяться для защиты пешеходов на этой улице.

— Администрация Дзержинского района города Новосибирска сообщает, что на большей части улицы Технической отсутствует тротуар, — говорится в письме мэрии.

Читать полностью

Треть новосибирских водителей недовольны ямами на дорогах города

Автор: Артем Рязанов

42% водителей Новосибирска испытывают раздражение, когда на дороге встречаются начинающие водители. Их неуверенное вождение, медленные манёвры и ошибки при перестроении создают дополнительные трудности на дороге. Интересно, что каждый пятый опрошенный признался, что и сам когда-то был новичком за рулём, но это не сделало его более терпимым к другим участникам дорожного движения.

Согласно исследованию аналитического центра «АльфаСтрахование»,  33% водителей не одобряют использование смартфона за рулём. 26% опрошенных выразили недовольство неправильной парковкой, когда автомобили мешают проходу или проезду.

Читать полностью

Защитник «Сибири» получил серьезную травму на матче

Автор: Артем Рязанов

Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Фёдор Гордеев получил серьёзную травму во время матча против «Адмирала». Главный тренер команды Вадим Епанчинцев подтвердил, что восстановление Фёдора займёт продолжительное время.

— По предварительным данным, у Гордеева диагностирован разрыв мениска, однако точный диагноз будет известен позже, когда спадет отек, — рассказали в пресс-служба хоккейного клуба.

Читать полностью
