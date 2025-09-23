Россияне оценили платежные стикеры

За период с начала января по конец августа 2025 года россияне активно использовали платежные стикеры, совершив 292 миллиона операций на общую сумму 213 миллиардов рублей, сообщили в ВТБ. Их использование значительно возросло, продемонстрировав более чем троекратный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Наиболее популярными категориями для оплаты стали супермаркеты (81,9 млрд рублей), точки быстрого питания (14,8 млрд рублей), автозаправочные станции (11,2 млрд рублей), кафе и рестораны (10,6 млрд рублей), а также магазины строительных материалов (8,3 млрд рублей). Вместе с тем, отмечается увеличение объема платежей в универсальных магазинах, на маркетплейсах и в сервисах такси.

Основную аудиторию пользователей составляют клиенты возрастной группы 36-45 лет. Ими было совершено 92 миллиона транзакций за указанный период, что соответствует почти трети от общего числа оплат. Второе место по активности занимают клиенты в возрасте 26-35 лет, а третье – клиенты возрастом от 46 до 55 лет.

По словам Алексея Охорзина, старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, платежные стикеры прочно утвердились в качестве распространенного и удобного инструмента для проведения расчетов среди жителей России.