В Новосибирске к теплу подключили свыше 1,2 тысяч многоквартирных домов

С 22 сентября в Новосибирске начался второй этап подключения домов к отоплению. Он продлится до 1 октября.

На сегодняшний день подключено к теплу 2 293 здания – это 16 % всех объектов в контуре теплоснабжения СГК. Как заявили энергетики, темпы разворота отопительной системы соответствуют графику.

В первую очередь теплом обеспечиваются социальные объекты. По данным СГК, батареи уже включили в 95% детских учреждений. В больницах с круглосуточным пребыванием тепло есть в 93%, а в поликлиниках — в 85%.

— Не все социальные учреждения принимают решение открыть задвижки в системах в связи с теплой погодой, — уточнили в Сибирской генерирующей компании.

В начале отопительного сезона начали подключать отопление и в жилых домах. Сейчас тепло пришло в 1 242 многоквартирных дома, что составляет 18% жилого фонда Новосибирска.

Стоит отметить, что всего будет порядка 6 этапов подключения в столице Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальная жара придет в Новосибирскую область в конце сентября.