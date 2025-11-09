Пенсионеры Новосибирской области в декабре получат пенсию дважды

Пенсионеры Новосибирской области, как и других регионов России, получат пенсии, а также социальные выплаты дважды: за декабрь и за январь. Это связано с длительными новогодними выходными.

Дело в том, что согласно установленным правилам, если дата выплаты пенсий, пособий или заработной платы совпадает с праздничными или выходными днями, то деньги переводятся в последний рабочий день перед началом праздников. Остальные перечисления производятся по графику.

— Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января, — сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Стоит отметить, что с 1 января вырастут все социальные выплаты, в том числе детские пособия и доплаты пенсионерам. Они будут проиндексированы на 7,6%.

С января 2026 года в России так же планируют увеличить на 20,7% минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — с 22 440 до 27 093 рубля. Повышение МРОТ повлечёт за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных.

По данным Социального фонда Новосибирской области, в сентябре 2025 года в регионе проживало 789 434 пенсионера.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в 2026 году проиндексируют пособия по безработице.