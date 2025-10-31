Перевозчики Новосибирска попросили повысить тариф на проезд в транспорте

Новосибирские перевозчики МКП «ГЭТ», АО «НГТ», ООО «Регион-автоцентр», МУП «Новосибирский метрополитен» подали в мэрию города документы с просьбой проверить стоимость проезда в общественном транспорте. Они обосновывают необходимость повышения тарифов ростом расходов.

В департаменте экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска рассказали, что стоимость проезда зависит от множества факторов, которые оказывают влияние на себестоимость проезда: затраты на топливо, электроэнергию, оплату труда, ремонт и другие. И добавили, что расчеты перевозчиков пока не окончательны.

– При формировании и установлении тарифов будут учтены только документально подтвержденные и экономически обоснованные расходы перевозчиков, необходимые для оказания услуги надлежащего качества, – уверили в мэрии издание Сибкрай.

При этом в городской администрации не стали уточнять, на сколько перевозчики хотят увеличить тариф.

Напомним, что единый тариф на все виды муниципального транспорта был принят в Новосибирске в конце 2022 года. Тогда стоимость проезда увеличилась на рубль до 30 рублей. Через год тариф был повышен сразу на 5 рублей. В декабре 2024 года стоимость проезда по муниципальным маршрутам увеличилась до 40 рублей (также на 5 рублей). Согласно законодательству, изменение тарифа может производиться как по инициативе уполномоченного органа (департамента транспорта мэрии города Новосибирска), так и по инициативе перевозчиков.

