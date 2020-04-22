Первые 300 млн рублей от Россельхозбанка на сельскую ипотеку в Новосибирской области

Еще 100 млн кредитных средств будет выдано до конца апреля 2020 года.



Новосибирский филиал Россельхозбанка стал первой кредитной организацией, приступившей к приему заявок на сельскую ипотеку от жителей региона.

— Банком уже одобрено порядка 700 заявок на сельскую ипотеку на общую сумму 1,7 млрд рублей. Только в апреле на финансирование кредитных договоров направлено 300 млн рублей, а до конца месяца эта сумма увеличится до 400 миллионов. На территории всей области выдачи идут в непрерывном режиме, — сообщил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко подчеркнул, что с принятием программы появилось больше возможностей по решению жилищного вопроса в сельской местности.

— Реализуется и такое нововведение как обеспечение жильем на основе ипотечного кредитования, причем по весьма низкой ставке – до 3%, остальное возместит государство. В нашей области – одной из первых в стране – такой механизм уже работает и пользуется большой популярностью,— сказал он.

С января 2020 года Новосибирский филиал Россельхозбанка (АО) принял более 2,5 тысяч заявок на общую сумму 6,2 млрд рублей. Большинство клиентов планируют приобрести или построить жилье в близлежащих городских округах, граничащих с областным центром, в радиусе до 50 км. Среди более удаленных территорий спросом пользуются Искитимский, Краснозерский, Карасукский, Коченевский, Чановский, Сузунский районы.



Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка