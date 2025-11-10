Праздничный поезд Деда Мороза не приедет в Новосибирск

Новосибирцев предупредили, что поезд Деда Мороза не будет останавливаться в городе. Экспресс сделает только одну остановку в Новосибирской области. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале проекта «Поезд Деда Мороза». С чем связано такое решение — не уточняется.

Маршрут новогоднего поезда в 2025 году изменили. Теперь он выглядит так: 7 декабря экспресс прибывает в Кемерово, 8 декабря — в Барнаул. 9 декабря он остановится в Кулунде и Славгороде Алтайского края.

В Новосибирской области «сказочный» транспорт сделает короткую остановку в городе Карасук. На сцене поезда пройдет праздничное мероприятие, вход на которое будет свободным.

После этого поезд Деда Мороза отправится в Омск, куда он прибудет 10 декабря.

Состав прибудет во Владивосток 19 ноября 2025 года. Здесь его встретят жители города. Завершится новогоднее путешествие в Великом Устюге 11 января 2025 года.

Напомним, в 2024 году поезд Деда Мороза приезжал в Новосибирск 18 января. Передвижная резиденция Деда Мороза останавливалась на ж/д вокзале Новосибирск-Главный. Гости принимали участие в праздничной программе с участием артистов и аниматоров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке в 2024 году была открыта резиденция Деда Мороза.