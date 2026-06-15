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Финансы

ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

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Ставка — 30% годовых

ПСБ представил новое предложение для впервые привлекаемых клиентов – «Народный вклад», который обещает процентную ставку до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия данного депозита составляет 10 000 рублей, максимальная – 50 000 рублей, что позволяет получить, по заявлению банка, максимальную доходность на рынке. Наивысшая ставка в 30% годовых доступна при размещении средств сроком на один месяц. При выборе трехмесячного периода ставка составит 22% годовых, а при семимесячном сроке – 20%.

Особые условия предусмотрены для новых клиентов, которые переведут свою пенсию в ПСБ. Для них процентные ставки будут повышены: трехмесячный вклад даст 27% годовых, а семимесячный – 25%. Получение начисленных процентов осуществляется в конце срока депозита. Важно отметить, что данный вклад можно оформить только один раз.

Право на оформление «Народного вклада» имеют клиенты, которые в течение последних шести месяцев не держали деньги на сберегательных счетах в ПСБ, а также не имели активных или закрытых депозитов и сберегательных счетов в этом финансовом учреждении. Оформить «Народный вклад» можно как в физических отделениях ПСБ, так и через дистанционные каналы обслуживания – мобильное приложение или интернет-банк.

Условия по срочному банковскому вкладу «Народный вклад»  предполагают работу исключительно с рублевыми средствами. Доступные сроки размещения: 32, 91 или 210 дней. Внесение средств возможно наличными через кассу банка или в безналичном порядке, путем перевода с текущего счета, счета «до востребования» или карточного счета.

Данный депозит не предполагает возможности пополнения или частичного снятия средств. Его срок может быть продлен максимум три раза на условиях депозита «Моя выгода». Допустимое количество депозитов для одного клиента ограничено.

Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в конце срока на отдельный депозитный счет. В случае досрочного прекращения договора, проценты будут пересчитаны по ставке вклада «до востребования», действующей на момент закрытия, начиная со следующего дня после внесения основной суммы и по день расторжения.

Вклад «Народный вклад» доступен только новым клиентам, которые в течение 180 дней до открытия не имели других действующих или закрытых срочных депозитов или накопительных счетов в банке.

Для новых клиентов, открывающих вклад на сумму от 10 000 до 50 000 рублей, предусмотрены следующие ставки:

  • 32 дня: 30,00% годовых
  • 91 день: 22,00% годовых
  • 210 дней: 20,00% годовых

Для новых клиентов-пенсионеров, предоставивших в банк заявление о перечислении пенсии в их адрес от Пенсионного фонда России не позднее чем за 30 дней до открытия вклада, ставки следующие:

  • 32 дня: 30,00% годовых
  • 91 день: 27,00% годовых
  • 210 дней: 25,00% годовых

Заявление можно подать в отделении банка, через онлайн-банк PSB-Retail или мобильное приложение PSB-Mobile. Открыть вклад можно в отделениях ПАО «Банк ПСБ» или через интернет-банк/мобильное приложение при наличии действующего договора комплексного банковского обслуживания. Третьим лицам оформление вклада не допускается.

В соответствии с федеральным законодательством, средства физических лиц на вкладах и счетах застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей, в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Универсальная лицензия Банка России № 3251.

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Реклама. Рекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»
Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : финансы ПСБ вклады банки

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По итогам трех ЕГЭ в Новосибирской области зарегистрированы 40 стобалльников

Просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза

За четыре месяца 2026 года общая сумма проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в России превысила 209 млрд рублей, с начала года увеличившись на 10%, в денежном выражении на 19,2 млрд. рублей. За 2025 год объём неплатежей вырос на 98 млрд рублей (+110%), за 2024 год — на 31,7 млрд (+54,9%). Об этом рассказали эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В Новосибирской области просрочка по ипотеке на вторичку на начало мая составляла 4,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2026 года просрочка выросла на 13%. Годовая динамика (с 1 мая 2025 года) составила 114% (1,8 млрд). Общий ипотечный портфель на вторичном рынке региона по итогам четырех месяцев 2026 года составил 411 млрд рублей.

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Сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в список 27 регионов России, где климатические аномалии задержали сев культур под урожай 2026. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

В Сибирском федеральном округе комплексный анализ, проведенный на основе данных дистанционного зондирования, выявил отклонения вегетационного индекса в семи регионах: Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, Хакасии и Тыве.

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Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Минюст России зарегистрировал указание Центробанка РФ о новых страховых тарифах по ОСАГО. Как отмечается в документе, для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74.  Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5. Новые коэффициенты начнут действовать с 22 июня.

— Показатели пересмотрены после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО.  По оперативным данным за 4 месяца 2026 года правоохранительные органы региона возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел, — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

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Инвестиции в основной капитал в ряде отраслей в Новосибирске рухнули на 90%

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал в первом квартале 2026 года: до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025 года). Для сравнения, в прошлом году в первом квартале в регионе наблюдался рост инвестиционной активности на 3,2%, сообщил Новосибирскстат. Без субъектов МСП объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 34,6 млрд.

Максимальный провал инвестиций (без субъектов МСП) произошел в следующих отраслях:

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Межбанковские переводы по QR-коду между физлицами становятся реальностью

Граждане России получат возможность осуществлять денежные переводы между собой, используя персональный QR-код, который будет генерироваться в мобильном приложении. Данная услуга, созданная Национальной системой платежных карт (НСПК) при содействии ВТБ, дает право адресату средств сформировать код, с возможностью указания точной суммы, и передать его отправителю.

Следует отметить, что межбанковские переводы с использованием QR-кода уже запустили в Газпромбанке и Т-банке.

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Как жёсткая денежно-кредитная политика воспитала в россиянах культуру осознанного накопления

Об этом в интервью «Ъ FM» на ПМЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, проведя параллель между влиянием рыночной среды и педагогическими принципами.

«Если вспомнить принципы Льва Толстого о том, что истинное обучение происходит не через принуждение, а через создание среды, в которой правильное поведение становится естественным и выгодным, то можно сказать, что именно цикл высоких ставок сформировал культуру осознанного накопления», — отметил он.

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