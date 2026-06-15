ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

ПСБ представил новое предложение для впервые привлекаемых клиентов – «Народный вклад», который обещает процентную ставку до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия данного депозита составляет 10 000 рублей, максимальная – 50 000 рублей, что позволяет получить, по заявлению банка, максимальную доходность на рынке. Наивысшая ставка в 30% годовых доступна при размещении средств сроком на один месяц. При выборе трехмесячного периода ставка составит 22% годовых, а при семимесячном сроке – 20%.

Особые условия предусмотрены для новых клиентов, которые переведут свою пенсию в ПСБ. Для них процентные ставки будут повышены: трехмесячный вклад даст 27% годовых, а семимесячный – 25%. Получение начисленных процентов осуществляется в конце срока депозита. Важно отметить, что данный вклад можно оформить только один раз.

Право на оформление «Народного вклада» имеют клиенты, которые в течение последних шести месяцев не держали деньги на сберегательных счетах в ПСБ, а также не имели активных или закрытых депозитов и сберегательных счетов в этом финансовом учреждении. Оформить «Народный вклад» можно как в физических отделениях ПСБ, так и через дистанционные каналы обслуживания – мобильное приложение или интернет-банк.

Условия по срочному банковскому вкладу «Народный вклад» предполагают работу исключительно с рублевыми средствами. Доступные сроки размещения: 32, 91 или 210 дней. Внесение средств возможно наличными через кассу банка или в безналичном порядке, путем перевода с текущего счета, счета «до востребования» или карточного счета.

Данный депозит не предполагает возможности пополнения или частичного снятия средств. Его срок может быть продлен максимум три раза на условиях депозита «Моя выгода». Допустимое количество депозитов для одного клиента ограничено.

Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в конце срока на отдельный депозитный счет. В случае досрочного прекращения договора, проценты будут пересчитаны по ставке вклада «до востребования», действующей на момент закрытия, начиная со следующего дня после внесения основной суммы и по день расторжения.

Вклад «Народный вклад» доступен только новым клиентам, которые в течение 180 дней до открытия не имели других действующих или закрытых срочных депозитов или накопительных счетов в банке.

Для новых клиентов, открывающих вклад на сумму от 10 000 до 50 000 рублей, предусмотрены следующие ставки:

32 дня: 30,00% годовых

91 день: 22,00% годовых

210 дней: 20,00% годовых

Для новых клиентов-пенсионеров, предоставивших в банк заявление о перечислении пенсии в их адрес от Пенсионного фонда России не позднее чем за 30 дней до открытия вклада, ставки следующие:

32 дня: 30,00% годовых

91 день: 27,00% годовых

210 дней: 25,00% годовых

Заявление можно подать в отделении банка, через онлайн-банк PSB-Retail или мобильное приложение PSB-Mobile. Открыть вклад можно в отделениях ПАО «Банк ПСБ» или через интернет-банк/мобильное приложение при наличии действующего договора комплексного банковского обслуживания. Третьим лицам оформление вклада не допускается.

В соответствии с федеральным законодательством, средства физических лиц на вкладах и счетах застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей, в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

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