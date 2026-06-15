Продажи достигли дна: рынок жилья Новосибирской области скатился к историческому минимуму

Продажи новостроек в Новосибирской области по договорам долевого участия упали до минимального уровня за полтора года. В мае 2026 года, по данным проектных деклараций с портала ДОМ.РФ, застройщики реализовали всего 901 лот.

Как пояснил аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, это на 37% меньше, чем в среднем за май в период 2021–2025 годов. По сравнению со средневзвешенными продажами за месяц за последние пять лет падение составило 45%.

С января 2021 года по май 2026-го меньше квартир и юнитов в апарт-комплексах продавалось только дважды: в мае–июне 2022 года и в январе 2025 года.

— Регион прогнозируемо катится к историческому минимуму, — отмечает Сергей Николаев.

Он добавил, что падение спроса на новостройки фиксируют и в других регионах. По данным базы Dataflat.Ru, за год продажи снизились: в Московском регионе на 26%, в Петербургском — на 20%, во Владивостоке — на 9%, в Калининградской области — на 20%.

Аналитический центр компании «БУСЫ» приводит ещё более тревожные цифры по Сибири. В Новосибирской области падение к маю 2025 года составило 17%, в Свердловской — 28%, в Тюменской — 15%. А в Иркутской области объёмы рухнули сразу на 37%.

Несмотря на общий спад, некоторые компании всё же смогли нарастить реализации. В пятёрку лучших застройщиков Новосибирской области по числу проданных лотов, по данным аналитика, вошли: ГК «Расцветай»; ГК СМСС; «Брусника»; ГК КПД Газстрой и ГК «СОЮЗ».

При этом Сергей Николаев уверен, что строительная отрасль Новосибирской области стагнирует по всем основным направлениям. Объёмы строительства снижаются и в многоквартирных домах, и в индивидуальном жилищном строительстве. Параллельно падает объём строительных работ и выпуск основных стройматериалов.

По его словам, льготная ипотека больше не тянет продажи новостроек. Рыночную ипотеку используют в основном для покупки готового жилья, где цена заметно ниже. Продажи с начала года не провалились окончательно только благодаря январю — последнему месяцу, когда семейная ипотека действовала на прежних условиях.

Число новых проектов, по наблюдениям эксперта, растёт скорее от безысходности, а не из-за реального спроса. Крупные вертикально интегрированные структуры пытаются загрузить свои мощности новыми стройками. Другие компании запускают проекты, чтобы уйти от бридж-кредитов на земельные участки в проектное финансирование.

Растёт доля проектов с разрешениями на строительство, которые находятся на стадии подготовки площадки. При этом арендные ставки снижаются. Рынок новостроек всё больше затоваривается, в основном за счёт объектов на низкой стадии готовности. Цены встали как на первичное, так и на готовое жильё.

— Есть ощущение, что продажи достигли дна. Дальше — или рост, или банкротство нескольких застройщиков с непредсказуемыми последствиями, — констатирует Сергей Николаев.

Ситуация на рынке усугубляется неопределённостью с регулированием. В мае 2026 года девелоперы предупреждали о рисках в связи с инициативой прокуратуры ввести ограничение на площадь участков под комплексное развитие территорий (КРТ) в 5 гектаров.

Сергей Николаев тогда отмечал, что если подобную меру принять, то Новосибирская область может уйти с 16-го на 30-е место в общероссийском рейтинге ввода жилья. По его мнению, вместо сплошных запретов стоит разбираться с конкретными локациями: где строить можно, а где — нет.

Ранее редакция сообщала, что ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое.