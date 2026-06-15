Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Новосибирск вошел в топ-5 по объему льготных кредитов для АПК

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Предприятия региона активнее всего покупают технику и проводят посевную

Почти 6 млрд рублей льготных займов получили сельхозпредприятия Новосибирской области по итогам 2025 года. Регион с показателем 5,7 млрд рублей (+9,4% к предыдущему году) занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе по объемам такого финансирования, сообщили в Россельхозбанке.

Всего за прошлый год агропромышленные предприятия СФО оформили льготных кредитов на 59,4 млрд рублей. Общий объем выданных займов сибирскому АПК за тот же период достиг 86,6 млрд рублей.

Абсолютным лидером по льготному кредитованию АПК остается Алтайский край — там предприятия получили 27,1 млрд рублей. В Омской области зафиксирован максимальный рост за год — плюс 42%, а объем кредитования составил 13,3 млрд рублей. Иркутская область получила 6,6 млрд рублей.

Отмечается, что в 2026 году тенденция сохраняется. С января по март предприятия Сибири оформили льготных кредитов на 15,1 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные направления использования льготных займов — сезонно-полевые работы, инвестиционные проекты и покупка сельхозтехники. Посевная площадь в Сибири превышает 14 млн гектаров, поэтому поддержка отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность округа и страны в целом.

При этом общий кредитный портфель АПК в Сибири на апрель 2026 года составил 146 млрд рублей. С начала года он сократился почти на 6 млрд. Предприятия активно закрывают кредиты, причем нередко досрочно.

— Компании объективно оценивают свое финансовое положение и снижают долговую нагрузку. Бизнес ожидает, что в течение года продолжат снижаться рыночные ставки, поэтому формируется отложенный спрос. Качество кредитного портфеля предприятий АПК в Сибири остается высоким: уровень просроченной задолженности не превышает двух процентов, — отметил директор Новосибирского регионального филиала РСХБ Станислав Тишуров.

В то же время посевная кампания в регионе в 2026 году столкнулась с дополнительными сложностями. Из-за погодных аномалий развитие сельхозкультур в Новосибирской области отстает от графика, а регион включили в список территорий с неблагоприятными условиями для сева.

Ранее редакция сообщала, что выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз.

Фото из архивов редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : сельское хозяйство льготное кредитование АПК

770
0
0
Предыдущая статья
Художник из Румынии Себастьян Ликан 25 лет живет и творит в Новосибирске
Следующая статья
Юбилей организации: десять лет Клуб Директоров объединяет предпринимателей Сибири

Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области вносит изменения в закон о регулировании земельных отношений на территории региона.

В частности, в рамках поправок, в соответствии с пятьдесят первой статьёй Земельного кодекса РФ, в случаях военного положения, стихийных бедствий, аварий, эпидемии, эпизотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, предлагается разрешить уполномоченным исполнительным органам государственной власти временно изымать земельный участок у собственников. Для урегулирования процедуры реквизиции проектом закона предлагается правительству Новосибирской области закрепить полномочия по установлению понятного порядка принятия решения о реквизиции земельного участка, а за департаментом имущества закрепить полномочия по принятию решения о его реквизиции.

Читать полностью

Продажи достигли дна: рынок жилья Новосибирской области скатился к историческому минимуму

Автор: Оксана Мочалова

Продажи новостроек в Новосибирской области по договорам долевого участия упали до минимального уровня за полтора года. В мае 2026 года, по данным проектных деклараций с портала ДОМ.РФ, застройщики реализовали всего 901 лот.

Как пояснил аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, это на 37% меньше, чем в среднем за май в период 2021–2025 годов. По сравнению со средневзвешенными продажами за месяц за последние пять лет падение составило 45%.

Читать полностью

Юбилей организации: десять лет Клуб Директоров объединяет предпринимателей Сибири

Клуб Директоров, являющийся одним из ведущих объединений предпринимателей Сибири, отмечает знаменательную дату — 10-летие своей деятельности. С июня 2016 года площадка функционирует в оффлайн-режиме, собирая собственников бизнеса и топ-менеджеров с целью стимулирования экономического развития региона.

За прошедшее десятилетие Клуб сформировал уникальную среду для руководителей Сибири. Согласно статистике организации, в мероприятиях Клуба приняли участие свыше 1 900 человек, а текущая база контактов насчитывает 1 600 профессионалов. Более того, 226 экспертов и 52 видеоспикера делились своим опытом, проведя в сумме 225 часов содержательных дискуссий. За эти годы Клуб Директоров успешно сотрудничал с 92 партнерами.

Читать полностью

В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента вновь подняли вопрос о необходимости развития в области предприятий по переработке сельхозпродукции.

— У нас малейшая проблема, связанная с регионализацией, и мы не можем из области вывезти то миллион литров молока, то тысячи тонн мяса. Вроде в июле в Маслянино планируют запустить завод по переработке молока и где-то мы найдем баланс. В крайнем случае, они будут что-то ввозить на переработку с Алтая, мы что-то вывозить в Омск, но объем производства молока будет примерно равен переработке. А вот с мясом у нас катастрофа, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

Читать полностью

Не понятно, что продают: новосибирские эксперты объяснили почему покупателей не привлекает ТЦ «Подсолнух»

Автор: Юлия Данилова

Редакция Infopro54 обратилась к участникам новосибирского рынка с просьбой прокомментировать с чем связано отсутствие интереса покупателей к недостроенному ТЦ «Подсолнух». Здание расположено в шаговой доступности от метро.

Директор RID Analytics Елена Ермолаева отметила, что ей не очень понятно, что именно мэрия продает с аукциона, с учетом того, что площади здания распроданы инвесторам.

Читать полностью

Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Автор: Юлия Данилова

Общественники лоббируют ужесточение требований по продаже табачной продукции. В частности, речь идет о блокировке сайтов с дистанционной продажей без решения суда. С таким письмом общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Дмитрий Терентьев, эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву пояснил редакции Infopro54, что на сегодняшний момент дистанционная продажа табачной продукции запрещена согласно ч. 3 ст. 19 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Он также напомнил, что производство, поставка, розничная продажа табака и никотиносодержащей продукции проходит этап введения лицензирования.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Недвижимость Общество

Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Общество

По итогам трех ЕГЭ в Новосибирской области зарегистрированы 40 стобалльников

Финансы

ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

Бизнес Недвижимость

Продажи достигли дна: рынок жилья Новосибирской области скатился к историческому минимуму

Власть

Должность одного из вице-губернаторов упразднили в Новосибирской области

Бизнес

Юбилей организации: десять лет Клуб Директоров объединяет предпринимателей Сибири

Бизнес

Новосибирск вошел в топ-5 по объему льготных кредитов для АПК

Власть Общество

В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

Бизнес Город Недвижимость

Не понятно, что продают: новосибирские эксперты объяснили почему покупателей не привлекает ТЦ «Подсолнух»

Бизнес Власть Общество Право&Порядок

Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Бизнес Общество

Вузовский диплом перестал быть пропуском в мир «белых воротников»

Город Общество

Рабочая неделя начнется с града и шквалистого ветра в Новосибирске

Бизнес Общество

Купить дешевле, чем отремонтировать: новосибирцы не приобретают вещи «на всю жизнь»

Власть Общество Туризм

У Новосибирской области и Чувашии появятся общие туристические маршруты

Общество

Праздничные будни ждут новосибирцев только в ноябре

Власть Отставки и назначения

Назначен новый начальник Новосибирского управления Судебного департамента

Бизнес Общество

Новосибирские шеф-повара «облегчают» меню

Недвижимость Общество

Просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности