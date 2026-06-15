Новосибирск вошел в топ-5 по объему льготных кредитов для АПК

Почти 6 млрд рублей льготных займов получили сельхозпредприятия Новосибирской области по итогам 2025 года. Регион с показателем 5,7 млрд рублей (+9,4% к предыдущему году) занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе по объемам такого финансирования, сообщили в Россельхозбанке.

Всего за прошлый год агропромышленные предприятия СФО оформили льготных кредитов на 59,4 млрд рублей. Общий объем выданных займов сибирскому АПК за тот же период достиг 86,6 млрд рублей.

Абсолютным лидером по льготному кредитованию АПК остается Алтайский край — там предприятия получили 27,1 млрд рублей. В Омской области зафиксирован максимальный рост за год — плюс 42%, а объем кредитования составил 13,3 млрд рублей. Иркутская область получила 6,6 млрд рублей.

Отмечается, что в 2026 году тенденция сохраняется. С января по март предприятия Сибири оформили льготных кредитов на 15,1 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные направления использования льготных займов — сезонно-полевые работы, инвестиционные проекты и покупка сельхозтехники. Посевная площадь в Сибири превышает 14 млн гектаров, поэтому поддержка отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность округа и страны в целом.

При этом общий кредитный портфель АПК в Сибири на апрель 2026 года составил 146 млрд рублей. С начала года он сократился почти на 6 млрд. Предприятия активно закрывают кредиты, причем нередко досрочно.

— Компании объективно оценивают свое финансовое положение и снижают долговую нагрузку. Бизнес ожидает, что в течение года продолжат снижаться рыночные ставки, поэтому формируется отложенный спрос. Качество кредитного портфеля предприятий АПК в Сибири остается высоким: уровень просроченной задолженности не превышает двух процентов, — отметил директор Новосибирского регионального филиала РСХБ Станислав Тишуров.

В то же время посевная кампания в регионе в 2026 году столкнулась с дополнительными сложностями. Из-за погодных аномалий развитие сельхозкультур в Новосибирской области отстает от графика, а регион включили в список территорий с неблагоприятными условиями для сева.

Ранее редакция сообщала, что выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз.