Налоговики нашли около семи тысяч новосибирцев, зарабатывающих на аренде квартир

Налоговики провели проверки 7 тысяч новосибирцев, имеющих в собственности несколько квартир и сдающих их в аренду. Для легализации доходов были организованы обходы с участием полиции, управляющих компаний, анализировались показания счетчиков, распространялись листовки. Кроме того, проводился анализ личных счетов налогоплательщика и его родственников, допросы лиц, перечисляющих денежные средства собственникам жилых помещений. К работе с собственниками квартир привлекались работодатели. Об этом на налоговом форуме рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова.

— Была проделана колоссальная работа. Налоговый орган убедил физических лиц зарегистрироваться в качестве самозанятых и уплачивать налоги. Хотя вначале было много эмоций отрицания, но потом собственники осознали необходимость платить налоги, — отметила Елена Гаврилова.

Руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов добавил, что налоговики не стали проводить контрольные мероприятия в отношении всех арендодателей.

— На примере 5 налогоплательщиков, которые имеют в собственности большое количество квартир, мы показали другим, что ситуация под контролем, что мы знаем о сдающихся квартирах, о том, что там проживают квартиросъемщики, и надо менять модель поведения. В результате только по 5 плательщикам мы доначислили НДФЛ более 5 млн рублей, — отметил он.

По результатам проведенного предпроверочного анализа, 4,6 тысячи собственника квартир (65%) задекларировали доходы. 365 предоставили уточненные декларации и перечислили в бюджет 57 млн рублей. 565 человек зарегистрировались самозанятыми — 3,6 млн рублей.

В итоге исчисленная сумма налогов по сдаче имущества в аренду в различных режимах налогообложения составила почти 4 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем в феврале прошлого года (2,3 млрд рублей).

Напомним, о доходах, полученных от сдачи имущества в аренду, в 2024 году отчитались 46,5 тыс. налогоплательщиков, из них почти 4 тыс. — это самозанятые, которые указали аренду жилья в качестве вида деятельности.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше тысячи новосибирцев являются собственниками 5 и более квартир.