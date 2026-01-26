Цифровое будущее детского отдыха: Новосибирск переходит на электронные путевки

В Новосибирской области усовершенствовали порядок оказания государственной услуги по предоставлению детских путевок для отдыха и укрепления здоровья. В результате оптимизации оформление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря теперь полностью осуществляется в электронном виде. Это нововведение соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Прежде родителям требовалось трижды посетить учреждение и предоставить документы в бумажном виде. Теперь все необходимые шаги можно выполнить онлайн: оформить заявку и получить электронную путевку жители области могут, не покидая свой дом. Эта возможность предоставляется всем, кто в ней нуждается, включая семьи участников специальной военной операции.

Как сообщила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак, начиная с 2026 года, заявление подается через портал Госуслуг по обновленной форме, учитывающей специфику регионального законодательства в сфере детского отдыха и оздоровления. «Электронная путевка» – это новый способ предоставления данной услуги для области. Раньше для получения места в лагере требовалась только бумажная путевка.

Заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева подчеркнула, что ключевые преимущества сервиса – существенная экономия времени, благодаря отсутствию необходимости посещения учреждений лично, и прозрачность процесса – статус заявки всегда можно отследить в личном кабинете.

Весь процесс происходит в личном кабинете на портале Госуслуг и занимает всего несколько минут. Заявление с необходимыми документами можно подать по ссылке. Отслеживание очереди и статуса доступно в режиме реального времени. Сервис введен в рамках федерального проекта «Государство для людей» и внедрения клиентоцентричного подхода.